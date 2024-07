La historia detrás del icónico vestido de la venganza de la princesa Diana

Un vestido negro de seda pegado al cuerpo, con los hombros descubiertos y una cola que volaba al aire, mientras caminaba hacia una gala en la Serpentine Gallery de Londres, organizada por Vanity Fair. Era el 29 de junio de 1994 y la princesa Diana eligió utilizar un atuendo que quizás ninguna otra mujer de la Familia Real se hubiese atrevido.

Acompañó el vestido con medias negras y transparentes, una gargantilla de perlas y un enorme zafiro en el medio y con la confianza que siempre transmitía tras cada paso que daba.

Y aunque Lady Di era bien conocida por salirse del estricto protocolo de la corona británica, esa noche había algo diferente. No era solo un acto de rebeldía, sino también de una aparente venganza.

Mientras ella lucía el peculiar atuendo, el entonces príncipe Carlos, decidió contar en televisión nacional que le había sido infiel con Camila Parker-Bowles.

La historia detrás del vestido de la venganza de Lady Di

En una entrevista exclusiva con la BBC, el entonces príncipe Carlos de Gales admitió frente a las cámaras que le había sido infiel a Diana de Gales. Con el rostro rígido, escuchó la pregunta del periodista Jonathan Dimbleby.

—¿Intentó ser fiel y honorable cuando se casó con Lady Diana Spencer?

—Sí, absolutamente —respondió Carlos.

—¿Y lo fuiste?

—Sí —dijo y, después de una pequeña pausa, añadió— Hasta que se estropeó irremediablemente, después de que ambos lo intentáramos.

Esa noche, Lady Diana Spencer decidió salir en público con su icónico look —que rápidamente fue bautizado por la prensa como “el vestido de la venganza”— que terminó por opacar el intento del príncipe Carlos de tener más comprensión del pueblo británico con el documental de la BBC. Y es que, desde siempre, Lady Di fue una de las figuras de la realeza más queridas.

Pese a la controversia del vestido, la diseñadora Christina Stambolian, reveló que había confeccionado ese atuento para Diana tres años antes, pero la princesa había desistido de usarlo porque era “demasiado atrevido”.

Para esa noche, tenía pensado utilizar otro vestido pero, según explicó Vogue, Lady Di hizo un cambio de último momento y decidió lucir el vestido de venganza. “Quería lucir como un millón de dólares”, aseguró su exestilista, Anna Harvey.

Fue así cómo la princesa Diana logró convertir un vestido clásico negro en uno de los looks más icónicos de todos los tiempos. No obstante, nunca confesó si lo que realmente quería transmitir con su atuendo era la venganza.

“La princesa Di usaba la moda como un arma extremadamente eficiente”, se dijo en el documental The Story of Diana que relata la vida de la princesa. Y es que, según sus cercanos, el vestido transmitía el mensaje de que no se quedaría sentada frente a las acciones del príncipe Carlos.