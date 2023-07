Putin promete represalias por ataque a puente en Crimea: “Es otro acto terrorista del régimen de Kiev”

hace 12 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

Presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: Reuters

Mientras las autoridades ucranianas se mostraron evasivas a la hora de asumir la responsabilidad del ataque, el mandatario ruso ordenó “investigar a fondo lo ocurrido”. “Es un crimen que no tiene sentido desde el punto de vista militar, no es relevante porque el puente no se ha utilizado para fines militares en mucho tiempo, y es brutal, porque civiles inocentes resultaron heridos y asesinados”, dijo Putin.