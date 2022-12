Twitter suspende cuentas de periodistas de grandes medios que escriben de Elon Musk

Elon Musk suspendió cuentas de periodistas que hablan de él en su red social.

La compañía no dio explicaciones de por qué eliminó las cuentas, perfiles y tuits anteriores de profesionales de The New York Times, Washington Post, CNN y otras publicaciones. La repentina suspensión de los reporteros de la red social se dio tras la decisión de Musk del miércoles de vetar permanentemente una cuenta que rastreaba los vuelos de su jet privado.