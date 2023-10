Afectados por socavones en Viña del Mar podrán retirar enseres “en los próximos días” tras monitoreos de estabilidad

Este miércoles, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) sostuvo una reunión con parte de la mesa técnica que aborda la emergencia causada por los socavones que afectaron a los edificios Kandinsky, torres A y B de Miramar Reñaca y Santorini Norte, en Viña del Mar, Región de Valparaíso, para la instalación de los instrumentos de medición que permita el retiro de enseres en los próximos días.

Si bien las autoridades locales habían informado que desde este martes 3 de octubre se podría comenzar con el retiro de las pertenencias de los afectados, lo cierto es que la instalación de sensores que alerten de inestabilidad de los edificios se retrasó, impidiendo que los propietarios puedan hacer ingreso seguro a sus departamentos. Esto ha significado que se hayan cursado 25 citaciones a tribunales por no respetar la prohibición de entrar a las estructuras afectadas.

Dado lo anterior, se proyectaba que las mudanzas se realizaran esta semana, a partir del martes,, lo que no pudo ser aplicado ante la falta de los instrumentos técnicos, cuya instalación comenzará recién en los próximos días.

Así lo confirmó el director regional (s) de Senapred, Felipe Estay, quien aseguró que hoy “nos reunimos junto al equipo técnico tanto de Sernageomin como de la Delegación Presidencial Regional y la empresa que va a iniciar el monitoreo de esta zona para ver la factibilidad, los detalles, de toda la instalación del equipamiento que va a permitir el resguardo y la seguridad de las personas para iniciar el protocolo del retiro de enseres”.

De acuerdo a Estay, en la cita se analizaron “los alcances y tomamos la determinación en distintas materias que tienen que ver con la instalación de los equipos y esperamos que en los próximos días poder ya tener una línea base en relación al monitoreo que va a permitir iniciar en los próximos días el proceso del retiro de enseres y activar el protocolo que se ha definido entre la delegación y la mesa técnica de esta emergencia”.

Respecto a las sanciones para quienes no acaten la medida, el jefe de la Quinta Zona de Carabineros, el general Edgard Jofré, aseguró que “para aquellas personas que no estén dispuestos a acatar esta norma, debemos de comunicarles que serán notificadas y citadas al tribunal para responder por no respetar la instrucción de la autoridad”.