Bárbara Figueroa entra al debate constitucional: “No se puede responsabilizar al PC de que no se pueda construir un acuerdo”

Tras renunciar a la embajada de Chile en Argentina para asumir la conducción del Partido Comunista junto a Lautaro Carmona, la nueva secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, salió de su silencio y abordó la postura del partido frente al proceso constitucional y el plebiscito del 17 de diciembre.

En ese sentido, la expresidenta de la CUT señaló en radio Nuevo Mundo que el PC “ha tenido tremenda voluntad, estuvo de acuerdo y avaló los 12 puntos, pese a que había demandas que probablemente nosotros hubiésemos querido que estuvieran en el marco de esos 12 puntos iniciales, y sin embargo fuimos capaces de poner el bien superior”.

En el PC aún no han fijado una postura respecto al texto de la Convención Constitucional, pues esperan que dicha posición se zanje en un nuevo pleno de su comité central, que está convocado para el próximo sábado 7 de octubre, donde se discutirá el contenido de la propuesta del órgano constituyente.

En ese sentido, las máximas autoridades del PC no han participado de las reuniones entre el oficialismo y la oposición para salvaguardar y llevar a buen puerto el proceso, ya que en el partido aseguran que han optado por tomar una postura ordenada en conjunto con el resto de fuerzas de izquierda y conversar con la derecha al interior del Consejo Constitucional.

“No se puede responsabilizar o pretender responsabilizar al Partido Comunista de que no se pueda construir un acuerdo o de lo malo que se está construyendo en el Consejo Constitucional con las mayorías que existen representadas ahí, no es nuestra responsabilidad, no se puede poner el peso de la prueba en el PC y creo que ahí tenemos un debate que hacer para que no se pretenda una vez más jugar a este juego que los intransigentes están en esta vereda y los dialogantes en la otra”, señaló Figueroa.

Y enfatizó: “No pueden achacárseles como responsabilidad o como potencial riesgo del fracaso al PC. Pareciera que ahí se pasan un par de pueblos”.