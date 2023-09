“A mí no me han invitado a ninguna reunión”: PC toma distancia de las negociaciones con partidos de derecha y agenda cita clave por el proceso constituyente

El rumbo del proceso constitucional entró en su fase final y los partidos políticos de izquierda y derecha ingresaron a las negociaciones. Así ocurrió, por ejemplo, con la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, mediante un encuentro que sostuvo a inicios de esta semana con la UDI y Renovación Nacional. El presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, también se ha reunido con su par del Partido Republicano, Arturo Squella. Frente a esto ha surgido una duda: ¿Y el PC?

El Partido Comunista no ha sostenido encuentros con la oposición a nivel de directivas de partido ni tampoco bilaterales en el Consejo Constitucional. Lo cierto es que ni el PC ni la derecha han buscado o mostrado intenciones para reunirse sobre la materia.

De hecho, el Partido Republicano -y una parte de Chile Vamos- ha buscado durante todo el proceso que el PC se desmarque del resto de fuerzas del oficialismo y haga un llamado a votar “En contra” con antelación. Esto es justamente una de las ideas por las que el comunismo no ha marcado dicho punto, pues parte de su estrategia es no caer en el diseño del partido fundado por José Antonio Kast.

De hecho, en la colectividad transmiten que, debido a como está quedando la redacción de la propuesta constitucional, se están preparando para estar en “En contra” en el plebiscito de diciembre, pero están esperando que se agoten todas las instancias. Por lo mismo, en el partido aseguran que han optado por tomar una postura ordenada en conjunto con el resto de fuerzas de izquierda y conversar con la derecha al interior del Consejo Constitucional.

En este escenario, el presidente del PC, Lautaro Carmona, indicó a La Tercera que “a mí no me han invitado a ninguna reunión” con otros partidos políticos de oposición. “Personalmente no he tenido reuniones con ningún partido de derecha. El trabajo hoy está en los consejeros constitucionales. Ninguno de esos vínculos (PS - Chile Vamos) entrega luces de mejoramientos del proyecto en cuestión, todo es más de lo mismo. Por lo tanto, un proyecto que está hecho a la medida de un solo sector debilita todo, porque la Constitución no es para un grupo de élite”, agregó Carmona.

En ese sentido, sostuvo que “si los vínculos son para mejorar el proyecto y lograr en los hechos una nueva y mejor Constitución, estaré disponible. Pero si las cosas son para mantener lo mismo, es una señal que confunde y puede ser errónea. La gente puede entender que hay posibilidades y que una de las partes no quiere. Reunirse para lo mismo que hay ahora es una señal muy equivocada y puede parecer que uno está jugando con la gente”.

Pese a que el PC no ha sostenido reuniones con la derecha, tampoco son contrarios a que el resto de dirigentes del oficialismo sostenga este tipo de encuentros. El martes, Carmona dijo a este medio que la cita de Vodanovic con Chile Vamos “es una correcta iniciativa propia. No es una imposibilidad que la gente haga gestiones. Que la gente converse es parte de la política, ella es senadora igual que el presidente de la UDI y RN. En política nadie es autista”.

En todo caso, la directiva comunista no es la única que no se ha sentado en la mesa con la oposición por el rumbo del Consejo Constitucional. La Democracia Cristiana, por ejemplo, tampoco se ha reunido con la derecha por este tema. Al respecto, su presidente, el diputado Alberto Undurraga, manifestó este jueves que “no hemos tenido ninguna conversación formal con republicanos. Conversamos frecuentemente con los distintos presidentes de partido, pero este tema en particular tiene que estar radicado en la Comisión de Expertos”.

Fecha clave en el PC

Será el tercero en 43 días. El Partido Comunista convocó nuevamente al pleno de su comité central para el próximo sábado 7 de octubre. A diferencia de las últimas dos ocasiones, en esta oportunidad la colectividad encabezada por Lautaro Carmona discutirá solo un tema principal: el contenido de la propuesta que emitan ese día los integrantes del Consejo Constitucional a la Comisión Experta.

La jornada, dicen en la interna del PC, será clave. Con el plebiscito del 17 de diciembre en la cabeza, el partido que encabeza Lautaro Carmona espera empezar a pavimentar el camino por el “En contra” del proceso, lo que sería compartido con el resto de partidos dos días más tarde, en el cónclave oficialista del 9 de octubre.

Los partidos del gobierno -y el propio Ejecutivo del Presidente Gabriel Boric- no han escondido su descontento por cómo el Partido Republicano ha conducido el proceso constitucional. En este contexto, no se ha ocultado la preferencia por lo que se trabajó en la Comisión Experta.

El propio fallecido expresidente de la tienda de Vicuña Mackenna 31, Guillermo Teillier, planteó tras las elecciones del 7 de mayo que era “necesario ir sopesando lo que vaya sucediendo en el Consejo Constitucional. Y no descarto que se instale de nuevo una opción rechazo (...) Hay un riesgo para el futuro democrático del país”.

Desde ese momento no han sido pocos los dirigentes del PC quienes han salido a mostrar su incomodidad con el proceso. Este martes, por ejemplo, el presidente Lautaro Carmona manifestó en Radio Concierto que “se está construyendo una monstruosidad llamada Constitución”.

Carmona, además, manifestó este jueves que “hay muchas advertencias explícitas que hablan de un retroceso en la propuesta de texto constitucional, que está sostenida esencialmente en el cerco que corre el Partido Republicano”.

De todas formas, el líder comunista recalcó que “la posición que el PC tome es una posición común junto a los otros nueve partidos de gobierno, esa es una exigencia que nos pusimos, la compartimos entre todos los partidos; creo que habrá una definición importante en la reunión del 9 de octubre, cuando ya se haya entregado la propuesta de los consejeros”. Durante la jornada del 9 de octubre se realizará un importante cónclave entre las fuerzas del gobierno, con miras a fijar un postura para el plebiscito del 17 de diciembre.

Uno de los dos representantes del PC en el Consejo, Fernando Viveros, afirmó sobre el próximo encuentro comunista que la intención es “darle un sentido al relato que estamos estableciendo. Probablemente en ese pleno tomemos las diferentes visiones, para poder tomar una visión junto a nuestros aliados, idealmente”.

Y agregó: “Nosotros tenemos poca esperanza real de que se puedan hacer modificaciones más profundas, porque se requieren quórums muy altos y eso se complejiza con una mirada de realidad lo que está pasando. Los expertos van a poder hacer modificaciones, pero no serán sustantivas, sino marginales. Es muy complejo llamar a aprobar, no nos cerramos a votar el proceso democrático de discusión hasta el último día, pero hay que darle sentido de realidad. Cada vez que avanza el proceso este fracaso es insalvable”.

Sobre la opción “En contra” para el plebiscito, Viveros complementó que “cuando terminemos de votar el pleno (constitucional) y tengamos el resultado de la Comisión Experta, ya es un momento apropiado para dar una opinión mucho más profunda”. El representante PC además marcó que “teniendo las enmiendas a la vista, con un 97% de estas aprobadas que son exclusivamente de la derecha, es muy difícil en este escenario llamar a aprobar”.

Por su parte, el comisionado experto de la colectividad Alexis Cortés aclaró que “en ese momento va a estar sobre la mesa el proyecto del Consejo sin aún haber resuelto las posibles correcciones que haga la Comisión Experta; es posible que haya una evaluación general respecto de la implicancia que pueda tener ese texto, y ahí yo creo que se va a reafirmar la voluntad del PC de hacer todos los esfuerzos necesarios para que se presente un proyecto que sea la casa de todos”.

Hasta ahora, la estrategia del oficialismo ha sido intentar no desmarcarse anticipadamente con el objetivo de no caer en la estrategia republicana de conseguir que se bajen del proceso. Por lo mismo, el diseño es intentar utilizar todas las instancias que quedan en el Consejo para consensuar un texto constitucional.