Alcalde Jadue responde a ministra Tohá y le pide “más prudencia”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se refirió esta mañana a la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público en su contra por delitos de corrupción ocurridos, presuntamente, durante la pandemia.

En específico, la fiscal Giovanna Herrera persigue los presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

La causa comenzó a ser investigada a propósito de una denuncia contra la entidad fundada por Jadue, que hizo Best Quality SPA, un proveedor de mascarillas con el que la asociación negoció durante la pandemia.

En una entrevista con la radio de la Universidad de Santiago (Usach), Jadue se defendió de la imputación de la fiscalía afirmando que no hubo “acciones constitutivas de delito” y acusó una “campaña mediática bastante odiosa”.

El jefe comunal afirmó que se encuentra “tranquilo” de cara a lo que será la formalización, que se realizará el 27 de mayo. “A diferencia de otros casos, aquí no hay plata en las cuentas mías, no hay platas en las cuentas de ningún funcionario municipal, no hay platas incluso que estén perdidas. Todas las platas se saben donde están. Y no se está discutiendo un caso de enriquecimiento ilícito ni nada. Se está discutiendo un caso de la forma en cómo se toman decisiones y si estas habrían perjudicado el patrimonio del Estado”.

Yendo al detalle de las acusaciones, Jadue afirmó: “Al principio cuando en este país se obligó a poner mascarillas a todo el mundo y que nadie podía comprar, porque además no había en el mercado para responder a la demanda... Los invito a conocer a cuánto compraron las mascarillas, las mismas que compramos nosotros, Codelco. A varias veces el valor que nosotros las compramos. Pero, un un mes después, las mascarillas habían bajado y habían vuelto a su nivel normal, porque todo el mundo en todo el planeta se puso a producir mascarillas. Entonces, aquí efectivamente pudo haber un mal negocio, pero no hay ni estafa ni hay cohecho”.

“No hay nadie que me pasó plata”, afirmó en esa línea.

Por otro lado, el jefe comunal apuntó sus dardos contra el Ministerio Público. “Hay un error de la fiscalía que yo creo que es bien malintencionado que es confundir convenios con compras directas. Los convenios son los que usted hace, porque la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades habilita a los municipios para hacer acciones en el ámbito de la salud, en asociación con actores públicos o privados mediante convenios, que son además, no aprobados por el alcalde, son aprobados por el Concejo. Entonces, uno pregunta, si fueron aprobados por el concejo, ¿por qué no están formalizados todos los concejales que votaron y solo el alcalde? Entonces, aquí hay una maquinación, una construcción, que creo que tiene un evidente interés político.

“Pudo haber errores, pero no hay, en ningún caso, acciones constitutivas de delito por lo menos en lo que a mí respecta. Además, es bien raro que digan que hay un delito de comprar medicamentos en pandemia, donde además les quiero recodar que el mismo gobierno autorizó a todas las reparticiones públicas a hacer tratos directo en virtud del Estado de Emergencia y el Estado de Excepción”, cuestionó.

Ayer, Jadue tenía previsto realizar una conferencia de prensa donde respondería “todas las preguntas” del caso. Sin embargo, fue suspendida por su equipo debido a que “no se dieron las condiciones”.

Respuesta a Tohá

Por otro lado, al ser consultado, Jadue respondió a la ministra del Interior, Carolina Tohá, quién ayer se pronunció sobre la investigación contra el alcalde.

Las palabras de Tohá se dieron luego de que Jadue, en su programa de streaming “Sin Maquillaje”, apuntara al presidente del CDE, Raúl Letelier, luego que el organismo decidiera, de manera unánime, querellarse en su contra en la causa. “Esta es una operación y el caballero es del Frente Amplio, el caballero tiene su historia”.

“Uno no puede desenvolverse pensando que siempre lo bueno que sucede alrededor de uno es mérito de uno y siempre lo malo es culpa de los demás”, dijo la ministra, y agregó: “Hay que tratar de entender de otra manera, con más humildad las cosas que nos toca enfrentar y creo que esa forma de plantearse no es la que contribuye a que nos fortalezcamos como democracia y fortalezcamos nuestras instituciones”.

Bajo ese escenario, hoy Jadue afirmó: “Yo le pediría más prudencia por las declaraciones que hace. Acá hay un conglomerado de gobierno, que efectivamente tenemos que ser todos muy responsable de los que hacemos. Creo que hay numerosas autoridades de gobierno y de las instituciones del Estado que han actuado al margen de la ley y el gobierno los ha dejado pasar”.

Finalmente, requerido sobre si se seguía sintiendo parte del gobierno respondió: “Yo soy parte de la coalición de gobierno y este es mi gobierno”.