Catástrofe: proyectan cortes de ruta de al menos dos semanas ante daños generados durante el temporal y las inundaciones en Biobío

Preocupación mantienen las autoridades del Biobío respecto a la crecida del Laja, pese a que se evidencia una disminución en los niveles de agua en las horas recientes.

Ante la catástrofe generada por intensas lluvias desde el viernes en la zona centro y sur del país, con desborde de ríos e inundaciones en varios puntos, se proyectan cortes de ruta de al menos dos semanas en la región.

Los demás ríos de la región tras el frente de lluvias, presenta una disminución en sus caudales, bajando sus niveles de alertas a amarilla y azul en algunos casos, según el reporte de las autoridades de la Dirección de Aguas del Ministerio de Obras Públicas.

“Los causes están todos a la baja. Tenemos descensos en los niveles de crecida en los ríos, que habían estado constantemente, con alerta roja. Mantenemos la alerta roja sólo en el río Laja, a la altura del Salto. Incluso el río Laja a la altura del Salto es un río que constantemente está descendiendo, esa es una buena noticia. Respecto del avance de los ríos, ha seguido lloviendo y eso no ha tenido un avance significativo en los causes de los ríos”, detalló en un balance esta mañana la delegada presidencial regional del Biobío, Daniela Dresdner.

Al momento, el reporte oficial por la emergencia en la región, da cuenta de 8.497 personas afectadas, 1.923 damnificadas, 571 albergados. En Cabrero hay más de 400 personas en esta condición, el resto corresponde a la comunas de Laja, Quilleco, Quilaco y Hualqui.

Respecto a los aislados se contabilizan 4.661 personas, 4.052 en la comuna de Alto Biobío. En esta zona se ha dispuesto que un helicóptero trabaje en el lugar colaborando en tareas de rescate de personas que necesiten evacuaciones de urgencia médica. Al tiempo que equipos de Vialidad trabajan en restablecer la conectividad.

Se reportan además 4.463 viviendas afectadas, 73 de ellas con daños totales, cifra que podría verse incrementada una vez teniendo el catastro social de las familias damnificadas por las crecidas de ríos.

Las comunas de Arauco, Quilaco, Tucapel, Quilleco, Alto Biobío, Santa Bárbara y Tomé, se encuentran con las clases suspendidas, hasta nuevo aviso, con ocho establecimientos con daños que están siendo evaluados.

En lo que respecta a los cortes de rutas, se reportan daños en la infraestructura en las comunas de Yumbel, por la Ruta 5 Sur, con desvíos. Otros cortes en Cabrero, Alto Biobío, Antuco y Santa Bárbara. Lugares en los que trabaja personal de Vialidad en la reconección de las rutas, estimándose en dos semans de trabajo el poder habilitar el tránsito de manera normal.

En relación a las condiciones climáticas, Alejandro Sandoval, director regional Senapred indicó que para este martes “queda el último remanente del sistema frontal,”.

“Casi no deberíamos tener precipitaciones, sólo lloviznas muy débiles en toda la región y en el caso que precipite en la alta cordillera, debería nevar porque la isoterma bajó alrededor de 1.500 metros”, detalló.

Se espera que nuevas precipitaciones afecten a la región del Biobío a contar del viernes.