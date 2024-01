Comisión de Derechos Humanos del Senado analiza situación en Gaza

A las 15.00 de este martes, la comisión de Derechos Humanos del Senado recibió a la abogada y presidenta de la Comunidad Judía en Chile, Ariela Agosin ,y al exembajador de Chile en Israel, José Rodríguez Elizondo, para abordar la situación de la Franja de Gaza.

En su exposición ante los legisladores, Ariela Agosín, sostuvo que cada vez que se recrudece este conflicto “hay repercusiones en Chile muy graves”.

“Se forma un clima muy hostil en redes, entre las comunidades y en las calles. Eso ha sido muy claro desde el 7 de octubre en los últimos tres meses, hemos tenido sinagoga vandalizadas, personas que han sido agredidas en sus trabajas, marchas antisemitas, también declaraciones de conocidos líderes chilenos, como por ejemplo, don Daniel Jadue, que no son relacionadas con el conflicto, pero sí con los judíos”, aseguró.

“Construir un nuevo espíritu”

El senador de Renovación Nacional Francisco Chahuán, también integrante de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, instancia que preside, reiteró su condena al ataque que miembros de las brigadas Al Qassam, el brazo militar de Hamas, concretaron en territorio israelí el sábado 7 de octubre.

“El 7 de octubre salimos a condenar los hechos ocurridos fundamentalmente por Hamás, creemos que eso también es una vulneración grave al cuarto convenio de Ginebra, lo hemos dicho siempre”, señaló el senador RN e integrante de la Comunidad Palestina de Chile, planteando que “la toma de rehenes y no respetar los derechos de los civiles es claramente una infracción al derecho internacional humanitario”.

Chahuán, que encabezó la sesión por ausencia de su presidenta, la senadora Fabiola Campillai, recalcó que “este no es un problema de la Comunidad Judía ni con la Comunidad Judía”.

“Tenemos que ser muy enfáticos en que cualquier vulneración a los derechos fundamentales de las personas que están allá o los hostigamientos de las personas que están acá, sea condenada con toda la firmeza que sea necesaria. Entonces, a construir un nuevo espíritu y para eso necesitamos que todos pongamos de nuestra parte”, indicó el legislador.

José Rodríguez Elizondo, por su parte, manifestó que “según la geopolítica, Chile tiene una situación similar a la de Israel”.

“¿Saben ustedes quién fue el primero que se dio cuenta de eso? nada menos que Evo Morales (expresidente de Bolivia) cuando dijo en una reunión política que Chile es el Israel de América”, comentó.

“Frente a esta situación tan compleja, yo digo ¿Cómo se puede intervenir en esta guerra actual en compañías que no son de países democráticos o poderosos, en circunstancias en que las grandes democracias occidentales en cuya órbita jurídica política nos encontramos, tiene mucho cuidado sobre esto? ¿En qué momento se definió que nosotros teníamos que intervenir activamente en este problema y sobre qué base?”, se preguntó el exembajador.

Ariela Agosín participó en modo telemático en la sesión de comisión de DD.HH. del Senado en que se abordó el tema de Gaza.

Lamentando la muerte de personas, Ariela Agosin, que participó en modo remoto de la sesión, evitó hacer una condena respecto a actos de Israel en el marco del conflicto.

Derecho internacional humanitario

“Los procesos de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia son procesos largos y de análisis. Lo que sí me consta es que Israel tiene un profundo valor por la vida y por cumplir con los derechos humanos. Yo creo que cualquiera que haya estado ahí puede notarlo, y por lo tanto tienen una preocupación permanente porque se cumple con el derecho internacional humanitario, que es un derecho muy cruel, porque no es lo mismo que los derechos humanos. El derecho internacional humanitario es un derecho en tiempos de guerra y por lo tanto lo que trata de hacer es minimizar las muertes”, expuso Agosin.

“Me consta que Israel tiene a personas expertas en derecho internacional en cada una de sus operaciones, incluso más. El fiscal general de la Corte Penal Internacional, que es el señor Karim Khan, estuvo en Israel, estuvo en las partes de Gaza a las que pudo ingresar, estuvo en Cisjordania hace no más de tres semanas, un mes, y llegó a la conclusión que se estaba cumpliendo, al menos hasta ese momento, con el derecho internacional humanitario. ¿Eso me deja tranquila? No. ¿Me hace feliz? Tampoco. Y espero que la guerra termine lo antes posible”, expresó la abogada.

Ariela Agosin destacó que hay “un montón de cosas” que se podrían poner en práctica para tender puentes en este caso.

“Y si podemos hacer algo, además, en la solución definitiva, bueno, maravilloso, quizás somos demasiado ambiciosos, pero yo, por lo menos, yo estoy a total disposición de acciones como esas, de todas maneras. Esos creo que eran los temas que me tocaban a mí”, dijo.

El pasado 9 de enero, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, la embajadora Paula Narváez, representante permanente de Chile ante el organismo, anunció que el país presentaría “la remisión de la situación en Palestina a la fiscalía de la Corte Penal Internacional”.

El 11 de enero pasado, en tanto, el gobierno, representado por su embajador ante el Reino de los Países Bajos, Jaime Moscoso, asistió a las audiencias convocadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, tras las medidas solicitadas por Sudáfrica contra Israel.