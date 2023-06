Denuncia de abusos a niños en operativo Minsal en escuela de Talcahuano: Aguilera pide investigar y dice que toma de ficha “no implica ninguna actividad que sea intrusiva”

Ante la denuncia de apoderados de niños de quinto básico de la Escuela Villa Centinela Sur de Talcahuano, sobre presuntos abusos sexuales que afectaron a sus hijos en el marco de un operativo de salud en el establecimiento, la ministra Ximena Aguilera afirmó que el procedimiento está siendo investigado.

“La ficha se usa para hacer un análisis de la situación de salud de los adolescentes. Es parte del trabajo que realiza la atención primaria en forma extramural. Recordemos que la atención primaria tiene acciones preventivas y promocionales, no solo en la atención de la enfermedad. Pero, ciertamente, que no implica ninguna actividad en menores que no cuente con la información debida a los padres”, aseguró.

La intervención con niños de 10 años fue concretada el martes 6 de junio por personal del Centro Comunitario de Salud Familiar (Cecosf) Los Cerros, en el marco de la toma de la Ficha CLAP, que busca evaluar de forma integral las distintas áreas del desarrollo de los adolescentes.

La Secretaría Regional Ministerial de Educación ofició a la Superintendencia de Educación para que realice una investigación y la Municipalidad de Talcahuano anunció un sumario. El Minsal también indaga internamente lo ocurrido.

“Justamente en vista a lo que se denunció ayer, nosotros oficiamos para que se investigue efectivamente de qué se trató. No hay ninguna indicación de parte del Ministerio de Salud para que se realicen exámenes a los adolescentes y lo que ellos plantearon como tocaciones, pero finalmente hay que aclarar cuál fue esa situación y lo responsable, desde mi punto de vista, es esperar la investigación que yo pedí y tener todos los antecedentes a la vista”, aseguró la ministra Aguilera este jueves, al dar cuenta de la situación de ocupación de camas pediátricas para la atención de urgencias respiratorias.

Los apoderados acusan que la toma de la ficha médica incluyó tocaciones, preguntas íntimas e incluso un video con contenido para adultos. Tras la denuncia del establecimiento, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Concepción de la Policía de Investigaciones realiza diligencias para aclarar un eventual delito.

“El instrumento lo desarrolla normativamente el Ministerio de Salud. El equipo de salud es del municipio porque son equipos de atención primaria y el equipo de salud se coordina con la escuela, normalmente informan a los padres que va a haber alguna actividad, incluso eso también ocurre para las vacunaciones, y allí se realiza esa actividad de acuerdo a lo normado”, aseguró la titular del Minsal en la sede de la cartera en Santiago.

“Se focaliza de acuerdo al análisis de riesgo que haga la atención primaria en las localidades, pero no implica ninguna actividad que sea intrusiva o que implique algún contacto con los adolescentes y por cierto que tiene que tener el conocimiento de los padres”, recalcó la autoridad de salud.