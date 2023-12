Diputada PC solicita pronunciamiento de Contraloría por decreto de seguridad de Carter en La Florida

La diputada Daniela Serrano (PC) acudió hoy hasta las oficinas de la Contraloría General de la República, ubicada en Teatinos 56, junto a los concejales de La Florida José Seves y Marcela Abedrapo, del mismo partido, para a solicitar un pronunciamiento sobre la legalidad del decreto realizado la semana pasada por el alcalde de esa comuna Rodolfo Carter en torno al “Estado de emergencia comunal”.

El decreto fue anunciado por el jefe comuna de La Florida el 4 de diciembre. Ese día, Carter indicó que implementaría 10 medidas entre las cuales están la contratación de expersonal de Carabineros y las Fuerzas Armadas para conformar un “batallón” de seguridad.

“Les vamos a entregar un requerimiento al Contralor, necesitamos que se pronuncie a raíz de los entredichos que existen actualmente del “Estado comunal de la Comuna de La Florida. Para nosotros es súper importante que el Contralor pueda tener un pronunciamiento formal, entendiendo que ya tenemos también distintos antecedentes, distintas opiniones que le ha entregado a la opinión pública”, señaló la parlamentaria por el Distrito 12, que incluye comunas como La Florida, Puente Alto, La Pintana, entre otras.

“Creemos que hoy día es importante dar certidumbre sobre este proceso. Si se habla de que es un decreto que finalmente puede confundir con los cuatro estados de excepción constitucional que actualmente tiene la Constitución vigente, creemos que hoy día es importante poder esclarecerlo, porque en temas de seguridad hay que darle mucha certidumbre a la ciudadanía. En lo que es nuestro parecer creemos que este estado de emergencia comunal no es más que el cumplimiento de los programas de seguridad que tiene la comuna de La Florida, sin embargo, no hemos encontrado con otras alertas que nos parecen pertinentes, es importante poder abordarla en este requerimiento. Entre esos, por ejemplo, en el decreto alcaldicio no se habla sobre la convocatoria que hay sobre un “batallón de protección ciudadana”.

“Creemos que la medida de decretar un estado de emergencia comunal no responde más que a un populismo, a un populismo que creemos que hoy día, sobre todo en el escenario de incertidumbre, no debe tener cabida”, remató.

Hace unos días, el 6 de diciembre en una entrevista con CNN Chile, el contralor Jorge Bermúdez abordó la situación en La Florida. “No existe en el ordenamiento jurídico chileno una institución o una categoría como un estado de emergencia local o comunal a propósito de una situación de inseguridad pública producto de la criminalidad, eso no existe”, dijo.

Un día después, Carter respondió al contralor: “Primero que nos pidan el decreto, que lo revisen, que lo estudien, y que después se pronuncie”.