¿Y el batallón de Carter? Escuadrón de seguridad aún no opera al 100% y recibe sus primeros cuestionamientos

Un complejo despegue ha tenido el anunciado Batallón de Protección Ciudadana que comprometió el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, en diciembre del año pasado, cuando invitó a exuniformados de distintas instituciones de seguridad a postular a la nueva entidad, cifrando el futuro equipo operativo en al menos 100 funcionarios. Sin embargo, hasta la fecha no todo ha ido como el edil esperaba. La idea inicial era tener en marzo de 2024 operativo al batallón, pero luego de cuatro meses solo hay 15 personeros activos, con una licitación de $ 1.000 millones que promete financiar finalmente 85 funcionarios y que tiene como fecha de término en nueve meses más.

En el Concejo Municipal de la comuna floridana ya se han encendido las alertas sobre que el ‘Batallón de Carter’ no se encuentra 100% operativo. Frente a esta situación, distintos concejales han consultado esta situación en la instancia. Aquello ocurrió, por ejemplo, el 17 de abril, cuando la máxima autoridad municipal respondió que el batallón “en este minuto está en la fase de entrenamiento. Lo que queremos hacer es que estas personas que van a salir a la vía pública tengan un entrenamiento, no solo en materia de seguridad, si no que en relación con la ciudadanía”.

Pero no solo ha sido el tiempo de preparación de la quincena de funcionarios lo que se le ha cuestionado al alcalde, ya que durante los primeros días de presentada la iniciativa se nombró a quien lideraría este grupo, la general (r) de Carabineros Berta Robles, quien recibió una advertencia administrativa de la institución policial debido a que no estaba autorizada para comenzar a trabajar. Así se inició un sumario que en marzo de este año le dió la primera victoria al batallón, entregándole la legalidad al nombramiento.

Un operativo a medias

Tras las consultas de los concejales de la comuna que buscaban información respecto de la operatividad de este escuadrón especializado se solicitó la realización de una Comisión de Seguridad para responder a estos cuestionamientos. A esa instancia, que se realizó el martes pasado, asistieron en representación del municipio la secretaria ejecutiva del Consejo Comunal de Seguridad Pública, Alejandra Salazar, y el director ejecutivo de la Corporacion Municipal de Fomento al Desarrollo Comunal y Productivo, Daniel Medina.

A Salazar se le consultó en más de una ocasión por la cantidad de contrataciones, ya que en la exposición se daba cuenta de haber recibido un total de 250 curriculums de exuniformados que postularon al cargo. “Hasta la fecha tenemos 15 integrantes en el batallón y seguimos en un proceso de postulación, de selección, según lo que dije en la presentación”, indicó la funcionaria, quien catalogó al escuadrón como una “iniciativa piloto”, lo que llamó la atención de los presentes, quienes cuestionaban que eso no se condice con los 100 exuniformados que en su momento el alcalde Carter comprometió.

Desde el municipio retrucan que las razones por el bajo número apuntan a la “rigurosidad” con que se ha llevado a cabo el proceso de postulación. “La mayor dificultad del programa ha estado en la selección de los exuniformados. Postularon 260 personas, pero un gran porcentaje de ellos no pasó los filtros y estándares fijados”, señalan desde la Municipalidad de La Florida.

Sin embargo, esta situación ha sido puesta en entredicho debido a que, según el acta municipal del 17 de enero de 2024, se aprobó el traspaso a la Corporación el uso de 1.000 millones de pesos para el “programa de apoyo en seguridad comunal a través del denominado Batallón de Protección Ciudadana”, por el periodo de 10 meses de puesta en marcha del operativo. Asimismo, Salazar argumentó el martes pasado que esos 15 funcionarios estarían haciendo patrullajes en distintas zonas de la comuna.

En ese sentido, desde el municipio indicaron que “estos recursos son transferidos de manera mensual y de manera proporcional al nivel de gastos específicos en el ítem de personal. En caso de no ejecutarse el monto total de la subvención, la Municipalidad de La Florida podrá presentar ante el Concejo Municipal una modificación presupuestaria”.

Pero este no el único cuestionamiento que debe resolver la administración, ya que funcionarios de Seguridad Municipal, en privado, han indicado que las funciones que cumplen actualmente quienes han sido contratados para el batallón serían las mismas que ellos llevan a cabo día a día.

Desde la casa edilicia argumentan que “la diferencia entre el personal está dada, en el caso de los integrantes del Batallón de Protección Comunal, por su trayectoria, experiencia, cursos y formación recibida en los años que fueron parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad de nuestro país”.