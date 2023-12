Carter por rechazo del contralor a estado de emergencia comunal: “Lo que uno esperaría es un poquito más de rigor”

Este jueves, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, abordó las declaraciones que realizó el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, sobre el estado de emergencia comunal aplicado por el edil, medida de la que afirmó “no existe en el ordenamiento jurídico chileno una institución o una categoría como un estado de emergencia local o comunal a propósito de una situación de inseguridad pública producto de la criminalidad, eso no existe”.

Al respecto, esta jornada en conversación con Tele13 Radio, Carter sostuvo que esperaba de una autoridad como Bermúdez que tuviera más rigurosidad en sus declaraciones, ya que finalmente “lo que uno espera del garante de la regularidad de los actos administrativos del país” es que no opine a través de una entrevista.

“Los jueces hablan por sus sentencias y los contralores hablan a través de sus dictámenes, no a través de entrevistas de televisión. Un abogado del prestigio de Jorge Bermúdez lo sabe”, expresó tajante.

Junto con esto, Carter señaló que tampoco había leído el decreto del estado de emergencia comunal que establecieron en la comuna.

“O sea, primero que nos pidan el decreto, que lo revisen, que lo estudien, y que después se pronuncie”, sostuvo. “Yo estoy seguro que después que lo revise se va a dar cuenta que, por ejemplo, nosotros tomamos la salvedad de renunciar a la contratación directa, que es típico de las emergencias municipales: para evitar cualquier malentendido, las licitaciones acá se mantienen normales como en cualquier proceso. Y lo que estamos haciendo son temas operativos, básicamente. Es exactamente lo que. acaba de decir es lo que hemos hecho”.

“Evidentemente las municipalidades no tienen un estado de excepción constitucional de emergencia. Nosotros no ponemos toques de queda, no podemos registrar gente en las calles, no podemos censurar a la prensa ni registrar la correspondencia, como sí permite un estado de excepción constitucional. Lo que genera una declaración de emergencia comunal es operativamente redireccionar recursos, redireccionar personas para poder salir a la calle”, añadió.

En este sentido, explicó que tiene un texto “del mismo contralor, firmado por su puño y letra”, en donde dice que tienen facultades de colaboración con las policías en materia de seguridad, cosa que están haciendo.

“Nosotros no pretendemos reemplazar a la policía ni mucho menos. Es colaborar”, expresó.

En esta línea, Carter indicó además que Bermúdez “ya se va de su cargo”.

“La opinión pública tendrá su opinión, la historia escribirá respecto de cómo fue la gestión del contralor Bermúdez. Yo tengo una opinión, no es el caso de darle acá, pero lo que uno espera del garante de la regularidad de los actos administrativos del país es que no opine a través de una entrevista, sino que a través de un pronunciamiento, a través de un dictamen, que nos dé garantía de todo. Porque eso es lo que hace que los países sean serios y que las instituciones funcionen”, expresó.

“Evidentemente, podrá haber sido una opinión somera, él mismo lo dice, no he leído el decreto, es por lo que he escuchado en la prensa, y obviamente, todas las personas tienen derecho a tener una opinión, pero cuando se tiene ese nivel de autoridad, que es casi un oráculo de la transparencia de la Contraloría, lo que uno esperaría es un poquito más de rigor, no ser tan precipitado, y segundo, entender de qué lado estamos. Aquí nadie está pretendiendo inventar una república paralela, ni cuerpos armados”, continuó.

Alcalde de La Reina, José Manuel Palacios. CAROLINA OGGERO / AGENCIAUNO

A sus declaraciones se suman las del alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, quien en entrevista en radio Universidad de Chile, también se refirió al planteamiento del jefe saliente del órgano fiscalizador.

“No me llama ni la mínima atención que el contralor haya dicho eso, porque en verdad tiene una apreciación, un desconocimiento de la norma bastante grande. Este decreto de emergencia este año lo hemos decretado cinco veces y tenemos un ítem presupuestario de emergencia, justamente para este tipo de casos, por lo tanto, no entiendo cómo el contralor dice eso”, comentó.

Palacios llamó a preocuparse del fondo “más allá de la norma y de lo jurídico”, asegurando que el país enfrenta una crisis de seguridad y los alcaldes están “buscando herramientas para darle seguridad a los vecinos”.

Carter: “El subsecretario Monsalve reconoció que estamos en una crisis sin precedente”

En conversación con Tu Día de T13, y consultado sobre la reunión que sostuvieron con las autoridades de gobierno la jornada de ayer, Carter sostuvo que lo primero que les sorprendió “para bien”, es que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve reconocía que estaban “en una crisis sin precedente”

“Al partir la reunión el subsecretario Monsalve no dijo que reconocía que estábamos en una crisis sin precedente, que tenía claro que desde el año 2022 estábamos en una problema muy grave, él lo reconoce, y eso ya es un avance, por lo menos tenemos un diagnóstico común”, afirmó.

Luego, cuando el plantea las soluciones, indicó, habló de medidas de mediano plazo, pero ahora se necesitan a corto plazo.

“Nosotros lo que le planteamos transversalmente es, bueno, y ahora, hoy, hoy día jueves, ¿qué vamos a hacer para que mañana viernes no amanezca otro niño asesinado en Padre Hurtado o en otro lugar? Y la verdad que ahí es donde empezó a marcarse la diferencia, en donde todos le dijimos con harta franqueza que estábamos decepcionados y que con lealtad democrática hacia el gobierno, pero con la misma firmeza que nos obliga el cuidado que tenemos de nuestras comunidades, es decirle, pero, ¿qué hay para mañana? Nos planteó claramente que ellos no van a decretar (estado de excepción a la Región Metropolitana)”, sostuvo.

Consultados sobre las razones de porqué no, Carter sostuvo que Monsalve señaló que “técnicamente esto no va a ayudar”.

“Él sostiene que podríamos estar destruyendo una herramienta que podría servir para el futuro, pero la pregunta es, si existe esta norma en la constitución, ¿en qué momento eso tendría que usar? ¿Qué tendría que pasar?”, cuestionó.

Segundo balance por Emergencia Comunal de Seguridad en La Florida

De acuerdo a las cifras entregadas por La Florida, el resultado de los controles vehiculares nocturnos realizados en los 15 Check Points la noche del miércoles 6 de diciembre son los siguientes:

1.734 fiscalizaciones a vehículos realizadas, entre las 20.00 y 00.00 horas.

29 vehículos retirados de circulación.

140 infracciones cursadas.

En jornadas normales de control vehicular, sin Emergencia Comunal, indican, el promedio diario de fiscalizaciones es de 250-300 aproximadamente. Es decir, en cada operativo nocturno en Emergencia Comunal de Seguridad en La Florida se están realizando las fiscalizaciones que corresponden a una semana completa.