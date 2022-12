Fiscalización ad portas de Navidad: se han iniciado más de 20 sumarios en la RM a importadoras por vender juguetes no seguros

A menos de una semana de la Navidad, esta tarde el seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto, junto a la delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez, participaron de la realización de ensayos físico-mecánicos en juguetes con el objetivo de verificar si son seguros para los niños, entregando de paso recomendaciones para que padres, madres y cuidadores para que puedan elegir buenos productos en esta festividad.

Esto, en el marco del plan “Tranquila Navidad, Año Nuevo Seguro”, que busca aumentar las fiscalizaciones en estas celebraciones de fin de año.

“Van más de 60 fiscalizaciones a distintos locales, y con ello, más de 6 mil piezas incautadas porque no se cumple la normativa”, detalló al respecto la delegada presidencial.

En esta línea, por su parte el Seremi de Salud RM destacó que “tenemos más de 60% de fiscalizaciones de las comprometidas de este plan Tranquila Navidad. Estamos desplegados en la región para chequear que los lugares estén cumpliendo (...) Son más de 20 sumarios los que se han iniciado, por ejemplo, tanto a importadoras o a locales comerciales que están vendiendo juguetes para niños y niñas”.

En cuanto al análisis de los juguetes, la autoridad sanitaria destacó que éstos deben cumplir pruebas de inflamabilidad, y además, aquellos que son estáticos, pequeños, deben cumplir pruebas de bioquímica-física que verifican que los niños no tendrán problemas respiratorios o de salud grave si es que llegaran a consumirlas.

De acuerdo al seremi, normalmente en estas fechas se duplica la ocurrencia de la urgencia en las consultas pediátricas y consultas generales por ingesta de partes pequeñas de juguetes, por lo que es esencial que los adultos, antes de comprar y regalar un juguete, pongan atención al etiquetado, el cual debe especificar, por ejemplo, si tiene partes pequeñas, lo que no es apto para menores de 3 años.

“Cuando se compre un juguete, efectivamente el rotulado tiene que tener una etiqueta de la importadora y tiene que estar en español. Eso da cuenta que efectivamente el juguete al ingresar por una importadora demostró justamente las pruebas que tienen que darse para este tipo de juguete”, explicó, detallando que no se le otorgaría etiquetado si no se cumple certificación que está libre de tolueno o si las pruebas de biofísica no se han cumplido.

Si un juguete no cuenta con etiquetado se pueden hacer las denuncias en el sitio web de la seremi de Salud o en sus redes sociales.

Juguetes prohibidos

Según destacó Karim Riquelme, profesional encargada de la fiscalización de juguetes en la Región Metropolitana, la rotulación “es una medida muy efectiva que los padres tiene para verificar si un juguete es de mejor calidad que otro” ya que ésta tiene que indicar las advertencias al momento en que el niño va a jugar.

Para contar con su certificación, los juguetes tienen que pasar varias pruebas y el rotulado.

“Tienen que pasar la prueba físico-mecánico, la prueba de biodisponibilidad de migración de metales, de inflamabilidad, el ensayo de tolueno, y además de eso la rotulación”, destacó. “Cuando fiscalizamos pedimos todos esos certificados, además de la rotulación”.

En cuanto a los crecencios -figuras de dinosaurio que crecen al estar en contacto prolongado con el agua-, recordó que están prohibidos. “Puede encontrarse con el crecencio que esté bien rotulado, pero no importa, porque se tienen que cumplir dos cosas para que (un juguete) esté prohibido: que sea parte pequeña, y que crezca a más de 50% de su tamaño inicial” y en el caso de este juguete crecen un 600% de su tamaño inicial, por lo tanto, aunque cuenten con una etiqueta en español, están prohibidos.