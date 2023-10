La respuesta de Boric a manifestantes por paro de la salud: “Lo que están pidiendo cuesta $50 mil millones, ¿de dónde sacamos eso?”

En medio de su visita a la región de Coquimbo, donde participó de una actividad para realizar anuncios respecto a la crisis hídrica, el Presidente Gabriel Boric entabló un diálogo con trabajadores del área de la salud que se manifestaban en el marco del paro nacional convocado por la Confederación Fenats Nacional debido a la desvinculación de más de 6 mil trabajadores que fueron contratados por la pandemia del Covid-19.

Tras el fin de la alerta sanitaria -el pasado 31 de agosto- el Ministerio de Salud (Minsal) informó que de los 12.417 honorarios Covid que todavía permanecen trabajando, sólo 6.070 se mantendrán en el sistema luego de este año, dando por finalizada la función de las otras 6.347 personas contratadas a través del decreto.

En el intercambio, el jefe de Estado les lanzó una pregunta a dos dirigentes de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Frenpruss), con quienes conversó por un par de minutos: “Lo que están pidiendo cuesta $50 mil millones, ¿de dónde sacamos eso?”.

—“Nosotros entendemos eso, lo que no entendemos es cómo fueron tratados tan injustamente”, respondió una de las manifestantes, a lo que Boric retrucó: “Estoy totalmente de acuerdo con usted en eso. Eso me parece inaceptable y me parece muy bien que como dirigentas sindicales lo estén planteando”.

“Voy a averiguar qué pasó en el tema de Ovalle y vamos a hacer las reprimendas que sean necesarias porque no puede ser que a trabajadores que se han sacado la cresta los traten mal. Ahora, el tema de los honorarios, con el Ministerio de Hacienda estamos trabajando para poder absorver del orden de 6.500 trabajadores que van a entrar de nuevo a contrata, con mejores condiciones laborales. Estamos trabajando en eso”, comprometió el Presidente.

En la misma conversación, Boric ejemplificó que, a modo de escollo para las demandas de los trabajadores a honorarios del área de la salud, a su gobierno le rechazaron la reforma tributaria en marzo de este año en la Cámara de Diputados.

En una reunión con alcaldes y parlamentarios de la región, el Presidente ya había manifestado la postura de que no hay recursos disponibles para mantener a los trabajadores de la salud que fueron contratados bajo honorarios por la alerta sanitaria del Covid-19.

Misma posición que enfatizó ayer la ministra del ramo, Ximena Aguilera, quien a través de la plataforma de Gobierno Informa explicó que “no hay recursos adicionales”.

“La desescalada de los funcionarios a honorarios no es brusca, no es efectivo que se haya despedido en este momento todos los cargos, sino que es gradual a través de los meses, por lo tanto, hay servicios que han comenzado con la desescalada, otros se han atrasado un poco más, pero todos tienen que cumplir con la reducción de los cargos tal como está planificado, porque no hay recursos adicionales. Tenemos que ser responsables con los recursos que tenemos”, puntualizó.

Además, la ministra explicó que se dispondrían de 1.800 cargos que serán puestos en marcha en algunos hospitales, con lo que desde el Minsal esperan “ayude a solucionar esta situación de crisis y terminar con las movilizaciones, sin embargo, seguimos abiertos a la negociación con los gremios y a manifestarles e informales el detalle que necesitan respecto de las personas que están hoy en honorarios Covid y los cargos que existen disponibles para poder incorporarlos”.