Kings of Leon presenta su nuevo disco Can We Please Have Fun

La banda de rock multiplatino Kings of Leon, ganadora del premio GRAMMY, ha anunciado el lanzamiento de su noveno álbum de estudio, Can We Please Have Fun, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales

Con el lanzamiento del primer single Mustang hace ya unos meses, demostraron una vez más el talento y la energía incomparables de Kings of Leon en el mundo del rock. Esta canción es un viaje emocionante que deja a los oyentes ansiosos por más.

Can We Please Have Fun, como sugiere su título, es un documento de una de las grandes bandas de rock & roll de esta era que se libera, prueba cosas nuevas y, sí, se divierte un poco. Grabado en el estudio Dark Horse en Nashville y producido con el nuevo colaborador Kid Harpoon (Harry Styles, Florence + the Machine), el álbum muestra una nueva cara de Kings of Leon. En el nuevo álbum, la banda se remonta a sus valientes orígenes y al mismo tiempo encuentra nuevos engranajes. Es el sonido de una banda unificada en visión y propósito, libre de expectativas, y el álbum que la banda dice que siempre quiso hacer.

“Fue el disco más divertido en el que he participado”, dice Caleb. “Es como si nos permitiéramos ser musicalmente vulnerables”, añade Nathan. “Me encanta cuando una banda de rock no se avergüenza de admitir que no todas las canciones tienen que estar en 11″.

El grupo se está preparando para un año monumental y están listos para conquistar el mundo. “Cuando tienes una banda, hay un vínculo como ningún otro, y cuando tienes una familia, tienes un vínculo como ningún otro”, dice Caleb. “Tenemos ambas cosas. Pensé, si ponemos toda nuestra energía en algo, ¿quién nos detendrá? ¿Quién puede detenernos excepto nosotros?”.