Director de Let it Be revela que la película original tenía más escenas de John Lennon y Yoko Ono

Michael Lindsay-Hogg, el director de la película Let it Be, que retrató los últimos días de The Beatles y ahora vuelve a estar disponible en la plataforma Disney+, hizo algunas revelaciones respecto a la edición original y los días de rodaje.

En charla con NME, a Lindsay-Hogg se le preguntó por la presencia de más escenas de John Lennon junto a su novia de entonces, la artista japonesa Yoko Ono, en el corte original. Por entonces ellos pasaban todo el día juntos y ella lo acompañaba a los ensayos en Twickenhamm y luego a las oficinas de Apple.

“Creo que hubo algunas secuencias en las que John y Yoko quizás estaban solos, tomando una taza de té y charlando juntos. Estaban un poco separados [de la banda]. La mayoría de las cosas que ves en Let It Be son de John y Yoko como parte del grupo. No son John y Yoko solos excepto por la maravillosa secuencia al final de la primera parte cuando bailan”.

Cuando se le preguntó si era cierto que los otros Beatles (McCartney, Harrison y Starr) no querían esas escenas porque “no querían trapos sucios”, en relación a la tensión que les generaba la presencia de Yoko Ono en el estudio, el director señaló: “Yo no lo llamaría ahora ‘trapos sucios’. Yo diría que Los Beatles no querían distracciones”.

Además esas escenas, Lidsay-Hogg descartó que hubiera otras aprensiones. “No, no tuvieron ningún problema cuando la vieron en una proyección especial…Yo estaba con ellos y dijeron que les gustó la película”.

En otros temas, al director se le preguntó si se había sentido tenso durante el rodaje, considerando la relación entre los Beatles en ese punto. “Sentí que había cierta tensión. Pero la tensión no es inusual en cualquier esfuerzo artístico...Es normal y no es algo de lo que nadie preste especial atención. Es más como un pequeño forúnculo o un grano que un cáncer”.

John Lennon y Yoko Ono se habían conocido en noviembre de 1966, cuando ambos estaban aún casados. Comenzaron su romance a escondidas en 1968 y John solía llevarla consigo al estudio asegurando que compartían todo lo que hacían juntos. Finalmente se casaron en marzo de 1969.