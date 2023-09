Líos de platas: Minvu exige a fundación EnRed restituir más de 250 millones de pesos por incumplimientos de convenios

En línea con el trabajo que ha venido realizando el Ministerio de Vivienda (Minvu) a fin de restituir en favor del fisco dineros que fueron transferidos a fundaciones por medio de convenios que hoy son foco de investigaciones administrativas y penales, la cartera liderada por Carlos Montes determinó recientemente exigir a EnRed la devolución de $ 254.375.000.

La resolución, como informaron desde el Minvu, se da luego de que el pasado 12 de septiembre decidieran poner término anticipado a tres contratos que mantenía -desde octubre de 2022- la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Valparaíso con la citada ONG, y que tenían por objetivo realizar trabajos en las comunas de Quintero, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Cartagena y Villa Alemana.

“Se procede a poner fin anticipado al convenio y solicitar la restitución de los recursos, por no haber cumplido de forma adecuada con la implementación del trabajo”, se lee en la dictaminación que ordena la restitución de la totalidad de los recursos transferidos.

Como precisaron desde la repartición de gobierno, “esta acción es parte del conjunto de medidas que el Minvu ha llevado adelante para regularizar la relación entre el Ministerio y las fundaciones y que se concentran en la Agenda de Modernización, Probidad y Transparencia que el titular de Vivienda anunció a principios de agosto”.

Cabe hacer presente que fue el 3 de agosto que Vivienda le comunicó a EnRed el inicio del procedimiento de término anticipado de contratos, por supuestos incumplimientos en la ejecución de los objetivos y partidas de los proyectos, y por falta de experiencia en la ejecución del convenio. Además de ello, también constataron que no había productos entregados, que otros trabajos no se habían iniciado y que, además, no estaban haciendo las rendiciones que correspondían.

En línea con ello, desde el Ministerio indicaron que si bien la fundación hizo sus descargos, estos fueron desestimados por la mencionada Seremi.

Ahora, EnRed tendrá cinco días desde la notificación para interponer los recursos de reposición y jerárquico que estimen convenientes.