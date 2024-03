Durante la noche del sábado, Álvaro Hormazábal tuvo una reaparición en redes sociales luego que se confirmara su salida desde la dirección nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Fue a través de un comunicado que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric confirmó que el Mandatario le pidió la renuncia a Hormazábal, cuya salida se hará efectiva desde este lunes 18 de marzo.

“Junto con agradecer la gestión del director, informamos que esta decisión se enmarca en la necesidad de darle un nuevo impulso al organismo en el marco de las distintas emergencias que ha debido enfrentar el país”, indicaron desde el Ejecutivo en el comunicado.

Luego de confirmarse su salida del cargo, Álvaro Hormazábal no había abordado el tema. Sin embargo, durante la noche del 16 de marzo, tuvo una reaparición en redes sociales. A través de X, Hormazábal se mostró frente a la Escuela Militar.

“¡Disfrutando a la familia!”, escribió en la publicación.

“Los voy a extrañar”: la reaparición en redes sociales de Álvaro Hormazábal tras confirmarse su salida de Senapred

Hormazábal agradece apoyo de Anfuonemi

Sin embargo, la del sábado no fue la única manifestación que realizó a través de redes sociales, puesto que durante el domingo reaccionó a un comunicado de prensa emitido por la Asociación de Funcionarios del Senapred (Anfuonemi).

En la misiva, el organismo dijo lamentar “profundamente la decisión adoptada por el Presidente de la República, ello porque injustamente hace responsable a nuestro Servicio de los problemas que se han generado entre los municipios afectados por la catástrofe y el COGRID Regional (instancia a cargo del manejo de la emergencia)”.

“Esta resolución de carácter político y no técnica no busca necesariamente mejorar estos problemas, sino más bien contribuye a potenciar la imagen de gobiernos locales que no han estado a la altura de esta catástrofe, situándose en una posición de solo exigir resultados, no internalizando que también son parte de un sistema y que, por ley, tienen responsabilidades concretas en las fases de preparación, repuesta y recuperación”, acusaron.

Junto con ello, Anfuonemi valoró la figura de Álvaro Hormazábal, destacando su “calidad humana” y lo reconocieron como “una autoridad técnica elegida por el Sistema de Alta Dirección Pública y no por cuoteo político, que siempre tuvo una preocupación genuina del personal bajo su mando y que conocía las dificultades que surgen en este tipo de emergencias, desde nuestro punto de vista, se aleja dignamente de su cargo y le deseamos el mayor de los éxitos en sus nuevos desafíos personales y profesionales”.

Al respecto, el propio Álvaro Hormazábal se limitó a señalar en X que “¡los voy a extrañar y les deseo el mejor de los éxitos! ¡Tremendo equipo!”.