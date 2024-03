Durante la mañana de este sábado, se dio a conocer que el gobierno solicitó la renuncia de Álvaro Hormazábal, director nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

La renuncia de Hormazábal se hará efectiva el próximo lunes 18 de marzo y su puesto será asumido por la directora subrogante del organismo, Alicia Cebrián.

Según informaron desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la salida de Hormazábal, “se enmarca en la necesidad de darle un nuevo impulso al organismo en el marco de las distintas emergencias que ha debido enfrentar el país”.

Como jefe máximo de Senapred, Hormazábal debió coordinar las respuestas ante dos grandes emergencias: las inundaciones ocurridas en el invierno de 2023 y los incendios forestales de este verano. Ambos eventos afectaron la zona centro sur del país.

Salida de Álvaro Hormazábal: las controversias que rodearon la gestión del exdirector de Senapred. En la foto, inundaciones en Licantén.

No obstante, las dos grandes emergencias no estuvieron exentas de cuestionamientos hacía Senapred y su director nacional.

Esta semana, la Contraloría Regional del Maule constató que Senapred no emitió la alerta mediante mensajería SAE (Sistema de Alerta de Emergencia) a los teléfonos móviles de los habitantes de las comunas de Rauco, Hualañé y Licantén, durante los desbordes y aluviones que ocurrieron en junio de 2023.

Los cuestionamientos hacia la no emisión de alertas SAE y a Senapred se replicaron este verano tras los incendios forestarles en Valparaíso. Pobladores de El Olivar y otras zonas afectadas denunciaron que nunca les llegó alguna alerta de evacuación o que cuando esta llegó, la emergencia ya estaba desatada.

Ante la controversia con la mensajería de emergencia, Hormazábal descartó que las fallas en el servicio se debieran a errores de Senapred. En conversación con Cooperativa afirmó que “a nosotros nos interesa dejar muy en claro un aspecto relevante. Uno, las comunicaciones. Las comunicaciones de Senapred, por lo menos las comunicaciones de emergencias, satelitales, radiales, no fallaron. Y dos, el sistema SAE, desde el momento que nosotros recibimos una solicitud, se envió y salió. Eso es lo que a nosotros nos interesa dejar muy en concreto. Cuando se dice fallaron las comunicaciones o falló el SAE, puede ser que hayan fallado las antenas, puede ser que hayan fallado los dispositivos”.

Salida de Álvaro Hormazábal: las controversias que rodearon la gestión del exdirector de Senapred. En la fotografía, los incendios forestales que afectaron a la Región de Valparaíso. FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO

Asimismo, Hormazábal tomó distancia del cartel mostrado por la alcaldesa de Viña del Mar Macarena Ripamonti durante la primera jornada del histórico certamen viñamarino, en que exigía más premura en la tramitación de la Ley de Incendios. “No porque se escriba en un papel, automáticamente van a quedar todos los problemas solucionados”, comentó Hormazábal. Sim embargo, enfatizó en que la legislación “es importante, es relevante. Marca una diferencia, porque da un punto de inflexión, una ruta a seguir” y que “viene a estandarizar y fijar algunos lugares donde específicamente los municipios van a poder tener un mejor control de la zona, donde se puede construir sobre todo su sector”.

Posteriormente, hubo una serie de declaraciones cruzadas entre la Municipalidad de Quilpué -una de las comunas afectadas por los incendios- y Hormazábal, en las que incluso intervino el Presidente Gabriel Boric.

Desde Senapred, se planteó que el municipio no había solicitado viviendas de emergencia y en entrevista con T13, Hormazábal explicó que la demora en la entrega de viviendas responde a “son los municipios los que tienen que entregar los terrenos limpios”. En tanto, la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán (CS) cuestionó los tiempos de activación del sistema de alerta al desatarse la tragedia y acusó “descoordinaciones”. “Me preocupa profundamente lo expresado por Senapred (...) respecto a que nuestro municipio no ha solicitado viviendas de emergencia. No pueden existir descoordinaciones por la prensa ni mucho menos desinformación de su mismo servicio, porque esto perjudica directamente a las personas que han perdido su hogar y que hoy esperan del Estado respuestas claras”, dijo Melipillán.

Días después, el Mandatario hizo un llamado de atención a Hormazábal: “Yo hablaba con la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, y me contaba de algunos problemas que han habido con Senapred, por ejemplo. Y hoy día también me voy a juntar con el director de Senapred a exigir y a exigir trabajo en conjunto. Acá no puede haber una institución del Estado culpando a las municipalidades de los problemas. Por ningún motivo. Acá tenemos que trabajar en conjunto y ponernos a disposición de quienes están en el territorio todo el día”.

Al día siguiente, diputados del Frente Amplio se sumaron a los cuestionamientos a Senapred y anunciaron la creación de una comisión investigadora para indagar las gestiones del organismo en los incendios forestales ocurridos en la región de Valparaíso.

Salida de Álvaro Hormazábal: las controversias que rodearon la gestión del exdirector de Senapred. En la imagen, el exdirector de Senapred, Álvaro Hormazábal.

Carrera en ONEMI, Gobierno Regional de Aysén y el Ejército

Antes de asumir como director nacional de Senapred, Hormazábal ejerció como director regional de Tarapacá de la ex ONEMI, cargo que asumió en 2016. Allí, “destacó su trabajo de gestión con comunidades e integrantes del SINAPRED regional, donde se fomentó la prevención a través de la realización de ejercicios de evacuación por diversas variables de riesgo, junto con el desarrollo e implementación de aplicaciones móviles dispuestas para el trabajo de los integrantes del sistema y entrega de información a la comunidad”, según informa Senapred en su sitio web.

Entre 2012 y 2014, la ex-autoridad se desempeñó como Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Aysén.

En 2011, se retiró de manera voluntaria del Ejército de Chile. Desarrolló sus funciones principalmente en la región de Aysén. De esta manera, participó en labores de rescate de especies anfibias y terrestres, además de trabajar en las tareas de respuesta tras la erupción del volcán Chaitén en 2008. Asimismo, como oficial de Ejército, participó en la Misión de Paz en Haití.