Boric interviene y exige a Senapred trabajo conjunto con municipios por incendios

El Presidente Gabriel Boric informó que se reunirá con el director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Álvaro Hormazábal, a propósito de la coordinación de labores por los incendios que afectaron la Región de Valparaíso a inicios de febrero.

Refiriéndose a los siniestros que arrasaron con al menos 4.500 viviendas y dejaron un centenar de fallecidos, el Presidente Boric enfatizó que “no hay ninguna justificación que valga cuando hay una persona sin techo, cuando hay una persona que necesita más apoyo del Estado”.

“Nosotros estamos aquí no para escuchar loas, no para autocomplacencia, sino para ver en concreto cuáles son las problemáticas y dónde hay que apretar”, sostuvo el Mandatario en la Escuela Ministro Zenteno de Viña del Mar, en una actividad de entrega de útiles escolares a niños afectados.

En esa línea, anunció una reunión con el jefe de Defensa Nacional en las provincias bajo estado de catástrofe, Daniel Muñoz, y autoridades regionales y de gobierno “para exigir resultados”.

“Yo hablaba con la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, y me contaba de algunos problemas que han habido con Senapred, por ejemplo. Y hoy día también me voy a juntar con el director de Senapred a exigir y a exigir trabajo en conjunto. Acá no puede haber una institución del Estado culpando a las municipalidades de los problemas. Por ningún motivo. Acá tenemos que trabajar en conjunto y ponernos a disposición de quienes están en el territorio todo el día”, sostuvo.

El anuncio del Mandatario se da tras una serie de declaraciones cruzadas y recriminaciones entre autoridades de Senapred y la Municipalidad de Quilpué. Desde el organismo se planteó que el municipio no había solicitado viviendas de emergencia, en tanto la alcaldesa, Valeria Melipillán, militante de Convergencia Social, cuestionó los tiempos de activación del sistema de alerta al desatarse la tragedia y acusó “descoordinaciones”.