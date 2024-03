Karla Rubilar: “Voy a ser candidata por Puente Alto y estoy dispuesta a competir en primarias”

La exministra Karla Rubilar sincera su intención de volver al ruedo electoral, esta vez como candidata a la alcaldía de Puente Alto. El desafío -eso sí- no se ve fácil luego de que el senador Manuel José Ossandón levantara a su sobrino como carta alternativa. “Es fundamental que seamos capaces de tener un candidato único del sector”, sentencia, y ofrece primarias para resolver el conflicto.

En enero renunció a la Municipalidad de Puente Alto. Y parte de la trastienda de esa salida tenía que ver con la posibilidad de ser o no candidata a alcaldesa. ¿Tomó una decisión?

Tengo una decisión tomada. Primero agradecer a RN de Puente Alto solicitarme representarla en la competencia municipal, eso fue muy importante. Además de los vecinos y las vecinas que a lo largo del tiempo empezaron a ver en mí esa posibilidad. Y sí, voy a ser candidata por Puente Alto y estoy dispuesta a competir en primarias en pos de la unidad del sector.

¿Qué la hace volver a las contiendas electorales?

Creo que las ideas se defienden en las elecciones, en los territorios. Y más allá de la labor que se pueda hacer desde la academia, desde los medios de comunicación, desde otro tipo de trabajo, creo que los proyectos de país se defienden ganando elecciones.

¿Por qué Puente Alto y no otra comuna?

Tuve la oportunidad, fui invitada por el alcalde Germán Codina, al término del mandato del Presidente Piñera, para acompañarlo a reforzar su equipo social. Puente Alto es una comuna enorme. Es un Chile pequeño. Tiene todas las realidades, todos los desafíos. Y estando ahí, la verdad es que descubrí una comuna preciosa, de gente maravillosa, donde la movilidad social es la tónica

¿Se puede ser candidata sin la venia del senador Ossandón, que parece tener una ascendencia fuerte en esa comuna? Él impulsa a su sobrino en la zona, el concejal Felipe Ossandón.

Todos los que hemos estado en la calle durante estos meses podemos decir que la ciudadanía nos pide a gritos unidad. Y por eso es fundamental que seamos capaces de tener un candidato único del sector. Porque la izquierda sí está haciendo todos los esfuerzos, teniendo diferencias de ideas muy importantes, desde la DC hasta el Frente Amplio y el Partido Comunista, y entiende la responsabilidad que significa enfrentar la municipal unida. ¡Cómo nosotros no vamos a ser capaces de hacer lo mismo! (…). No veo por qué podría el senador Ossandón o el concejal no estar disponibles a enfrentar una primaria. Sobre todo por el gran arraigo que tiene el senador, y del cual yo también me siento muy orgullosa y siento que es parte de lo que uno tiene que cuidar en Puente Alto.

¿Qué tan riesgoso puede ser si no hay carta única y Ossandón va por fuera?

Yo espero, de verdad, que dado que el concejal ha manifestado algunas dudas al respecto del mecanismo de las encuestas, que es el mecanismo que están barajando los partidos, las primarias sea un mecanismo adecuado, que a él le dé garantías. Para ganar la alcaldía de Puente Alto uno tiene que ganarles a todos y en todas las instancias. Por lo tanto, me imagino que el concejal también está disponible a enfrentar todos los mecanismos de la democracia. Si no fuera así, que siempre existe esa posibilidad, estoy disponible a competir, incluso con él por fuera.

¿No cree que la decisión de Marcela Cubillos de competir como independiente incentivará que otros, como Ossandón, tengan aventuras personales?

Marcela Cubillos es una gran candidata. Tiene una capacidad política enorme, una capacidad de defender las ideas y una capacidad electoral. Que no siempre van de la mano y ella sí lo tiene. Entonces, me sumo a lo que han planteado los partidos, de que una candidata de ese calibre y de ese peso ojalá tuviera disposición en otras comunas, no en las comunas que ganamos a todo evento (...). Pero eso es una decisión de ella y una decisión de los partidos. Lo que no puede pasar es que haya candidatos que quieran ir por fuera.

15 Marzo 2024 Entrevista a Karla Rubilar, politica, ex Ministra de estado Foto: Andres Perez

¿La decisión de Cubillos puede ser un incentivo para otros?

Alguno podría basar su decisión en Marcela Cubillos. Pero, por ejemplo, en el caso de Puente Alto, que podría estar esa tentación, creo que no va a haber excusa. Porque yo le ofrezco al concejal Ossandón que compitamos en primarias.

¿No hay cierta debilidad en los partidos, en sus directivas, en cómo están encarando esta negociación cuando se está produciendo este tipo de debate?

Creo que los partidos se han demorado en entregar las reglas claras de cómo van a dirimir estas diferencias que siempre existen. En todas las elecciones hay este tipo de diferencias y hay nudos críticos en algunos lugares.

¿Y a qué atribuye esa demora? ¿Falta de liderazgo?

Creo que hemos tenido, lamentablemente, demasiados procesos electorales en el camino que han ido evitando que uno haya podido tener la municipal como su principal preocupación (…). Pienso que los partidos deben entregar la opción de las primarias cuando exista el riesgo de que algún candidato vaya por fuera. Yo soy independiente. Podría tomar una decisión de ir por fuera, pero creo firmemente en la unidad, no creo en las aventuras personales.

¿Eso debería hacer la UDI con lo que pasa en Las Condes?

Deberíamos estar todos disponibles a primarias cuando existe el riesgo de que alguien vaya por fuera y rompa la unidad. Porque romper la unidad tiene costos y es facilitarles el camino a potenciales alcaldes y alcaldesas a la izquierda.

Pero Las Condes es distinto. Ahí no está en riesgo que gane la izquierda.

A mí me gustaría siempre que llevemos un candidato unitario. Si ese camino se puede resolver en primarias, aunque no corramos el riesgo como Las Condes, siempre es bueno. Para evitar los roces, para evitar las disputas que pueden llegar hasta una elección final. Sobre Puente Alto hay una confusión. Puente Alto ha tenido durante muchos años alcaldes nuestros por la gran capacidad de los candidatos. Pero si usted ve los resultados electorales de las presidenciales, de las parlamentarias, de los plebiscitos del último minuto, se va a encontrar con una comuna que es mucho más de izquierda, a pesar de que sus alcaldes hayan sido de derecha. Puente Alto es una de las pocas comunas donde ganó el Apruebo el 4 de septiembre. Pensar que Puente Alto es comparable a Las Condes porque ha tenido alcaldes de derecha durante muchos años, la verdad es que es confundir la realidad. La división supone riesgo, y decir algo diferente sería mentir.