Gobierno pide la renuncia del director nacional de Senapred, Álvaro Hormazábal

La mañana de este sábado, el Ministerio de Interior y Seguridad Pública comunicó la desvinculación del director nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Álvaro Hormazábal.

Desde la cartera liderada por Carolina Tohá, comunicaron que “el Gobierno le ha solicitado la renuncia al director nacional del Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres (Senapred), Álvaro Hormazábal, la que se hará efectiva a partir del próximo lunes 18 de marzo de 2024″.

El cargo será asumido por la directora subrogante, Alicia Cebrián, quien actualmente ocupa el cargo de subdirectora de Reducción del Riesgo de Desastre.

“Junto con agradecer la gestión del director, informamos que esta decisión se enmarca en la necesidad de darle un nuevo impulso al organismo en el marco de las distintas emergencias que ha debido enfrentar el país”, agrega el comunicado.

Hormazábal fue el primer director nacional de Senapred, organismo creado tras la reestructuración de la ONEMI. Asumió su puesto a mediados de marzo de 2023, designado por el Presidente Gabriel Boric.

Como jefe máximo de la entidad, debió coordinar las respuestas ante dos grandes emergencias: las inundaciones ocurridas en el invierno de 2023 y los incendios forestales de este verano. Ambos eventos afectaron la zona centro sur del país.

Fue durante los incendios que afectaron principalmente la región de Valparaíso, que el Presidente Gabriel Boric cuestionó a Hormazábal, tras una serie de declaraciones cruzadas y recriminaciones entre autoridades de Senapred y la Municipalidad de Quilpué.

“Yo hablaba con la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, y me contaba de algunos problemas que han habido con Senapred, por ejemplo. Y hoy día también me voy a juntar con el director de Senapred a exigir y a exigir trabajo en conjunto. Acá no puede haber una institución del Estado culpando a las municipalidades de los problemas. Por ningún motivo. Acá tenemos que trabajar en conjunto y ponernos a disposición de quienes están en el territorio todo el día”, sostuvo el Mandatario.

Asimismo, a inicios de marzo, diputados del Frente Amplio se sumaron a los cuestionamientos a Senapred y anunciaron la creación de una comisión investigadora para indagar las gestiones del organismo en los incendios forestales que afectaron la Región de Valparaíso.

Carrera en ONEMI, Gobierno Regional de Aysén y el Ejército

Anteriormente, Hormazábal ejerció como director regional de Tarapacá de la ex ONEMI, cargo que asumió en 2016. Allí, “destacó su trabajo de gestión con comunidades e integrantes del SINAPRED regional, donde se fomentó la prevención a través de la realización de ejercicios de evacuación por diversas variables de riesgo, junto con el desarrollo e implementación de aplicaciones móviles dispuestas para el trabajo de los integrantes del sistema y entrega de información a la comunidad”, según informa Senapred en su sitio web.

Entre 2012 y 2014, la ex-autoridad se desempeñó como Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Aysén.

En 2011, se retiró de manera voluntaria del Ejército de Chile. Desarrolló sus funciones principalmente en la región de Aysén. De esta manera, participó en labores de rescate de especies anfibias y terrestres, además de trabajar en las tareas de respuesta tras la erupción del volcán Chaitén en 2008. Asimismo, como oficial de Ejército, participó en la Misión de Paz en Haití