“Una salida necesaria”: las reacciones ante la salida del director de Senapred, Álvaro Hormazábal

La mañana de este sábado, el Ministerio de Interior y Seguridad Pública comunicó la desvinculación del director nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Álvaro Hormazábal. Desde la cartera liderada por Carolina Tohá, se comunicó que la solicitud se hará efectiva a partir del próximo lunes 18 de marzo de 2024.

“Junto con agradecer la gestión del director, informamos que esta decisión se enmarca en la necesidad de darle un nuevo impulso al organismo en el marco de las distintas emergencias que ha debido enfrentar el país”, agrega el comunicado.

Hormazábal fue el primer director nacional de Senapred, organismo creado tras la reestructuración de la ONEMI. Asumió su puesto a mediados de marzo de 2023, designado por el Presidente Gabriel Boric.

Frente a esto, distintas sensaciones dejó en el mundo político la sorpresiva salida de la autoridad a cargo de las emergencias que debió coordinar las respuestas ante dos grandes catástrofes: las inundaciones ocurridas en el invierno de 2023 y los incendios forestales de este verano. Hechos que pusieron contra las cuerdas la gestión ante la poca efectividad del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) y la lentitud en la instalación de las viviendas de emergencia a cargo de la entidad.

En ese marco, tanto en la oposición como en el oficialismo declararon estar a favor de su salida, adicionando entre ellas sus críticas a la gestión de los incendios en la Región de Valparaíso.

El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, respaldó la decisión de remover al director nacional de Senapred e hizo un llamado a recomponer las relaciones entre la entidad encargada de la emergencia y los municipios afectados por los incendios.

“Me parece acertada la decisión del Gobierno de solicitar la renuncia al director nacional de Senapred. La instalación de viviendas de emergencia avanza demasiado lento, y esa es una crítica que se siente y escucha en los territorios. A un mes y medio de la catástrofe, aún hay pocas viviendas de emergencia instaladas. Uno esperaría una mayor cooperación entre Senapred y los municipios, en lugar de una relación distante marcada por críticas constantes”.

El diputado Cristián Araya (Republicano) calificó de “tardía” la renuncia de Hormazábal. “La salida del director de Senapred se debió haber concretado hace rato, pero como siempre, este gobierno actúa de forma tardía e inconducente (...) estamos frente a una tragedia que dejó más de un centenar de personas fallecidas, y miles sin hogar, donde se presume intencionalidad, sin que hasta ahora se encuentre a los autores, y que se vio agravada por la negligencia del organismo a cargo de las emergencias”, afirmó.

“Una salida necesaria”: las reacciones ante la salida del director de Senapred, Álvaro Hormazábal. FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO

Mientras tanto, el jefe de bancada de los diputados del Partido Socialista, Daniel Melo, respaldó la decisión del Ejecutivo sobre la remoción del director nacional de Senapred. “Respaldamos la decisión del Gobierno en la remoción del director de Senapred, por ser Chile un país que vive desastres naturales y emergencias complejas, se requiere que este servicio actúe con los más altos estándares y eficiencia. Espero que este cambio posibilite un nuevo impulso y mejoras en la gestión de este importante servicio”, indicó.

Asimismo, el jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, enfatizó en las dudas que quedan abiertas sobre la gestión de los incendios durante febrero pasado. “La renuncia del director de Senapred nos deja una gran cantidad de dudas respecto a la forma en que estaba funcionando el organismo técnico encargado de enfrentar y prevenir la emergencia en Chile. Presumimos que las cosas no estaban funcionando bien y profundizaremos en las responsabilidades del Ministerio del Interior en el mal funcionamiento de un organismo que evidentemente no estuvo a la altura de la emergencia”, cerró.

El diputado y presidente de Amarillos Por Chile, Andrés Jouannet, deslizó una crítica a la salida de otras autoridades como el director de Conaf ante la remoción de Hormazábal. “Por qué el año pasado no removieron al Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y al director de la Conaf, Christian Little, por el desastre que hubo con los incendios forestales, que no se previeron. Uno no entiende mucho las evaluaciones de este gobierno. En este caso, tienen que dar respuesta de por qué hacen esta remoción y por qué en otros casos, mucho más graves, ni siquiera han tomado medidas disciplinarias”, cerró el parlamentario.