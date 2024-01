Marejadas anormales esta semana: se esperan olas de dos metros que podrían dañar infraestructura costera

El Servicio Meteorológico de la Armada emitió un aviso por marejadas anormales que se presentarán de Arica a Constitución, incluyendo el Archipiélago de Juan Fernández, desde este miércoles 3 hasta el domingo 7 de enero.

Se anuncia oleaje con dirección noroeste, asociado al paso de un sistema frontal en el hemisferio norte.

Las marejadas con esta categorización se caracterizan por producir condiciones de peligro a las personas, limitando actividades laborales, deportivas y recreativas al provocar daños en la infraestructura costera, causar erosión y pérdida de arena en playas y generar sobrepasos e inundaciones en la costa.

El comandante Gonzalo Concha, jefe del Servicio Meteorológico de la Armada, explicó que se trata del primer aviso de marejadas anormales para el 2024.

“Estas marejadas se originaron en el hemisferio norte, estando allá en invierno. Se han generado fuertes sistemas frontales y temporales en la costa pacífica del hemisferio norte y ese oleaje pasa de un hemisferio a otro y llega hasta nuestras costas. Estas olas tienen una dirección del norte, por lo tanto van a afectar a todo el borde costero y playas abiertas al poniente y también abiertas al norte, que en su mayoría son las que conforman nuestra costa”, detalló.

El oleaje será más intenso principalmente en horas de la tarde, para la zona norte entre Arica y Coquimbo, entre las 16.00 y las 18.00 horas y para la zona central de Coquimbo hasta Constitución, de las 17.00 a las 19.00 horas.

Se esperan olas de dos metros, señaló el comandante Concha.

“Son olas que tienen un periodo muy largo, entonces es una masa de agua muy grande que afecta al borde costero, con la potencial capacidad de generar algunos daños en la infraestructura”, advirtió.

Se recomienda evitar sectores rocosos

La autoridad marítima enfatizó el llamado a la comunidad para que actúe con cautela y prudencia, respetando las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos. Asimismo, se instó a las personas para que no ingresen al mar durante el evento de marejadas y no desarrollen actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.

“Cuando hablamos de una marejada anormal, es porque tiene una potencia mayor a lo que normalmente recibimos acá en la costa. Esto, tiene el potencial de causar daños en el borde costero, sobre todo lo que es infraestructura que está en el sector de playa”, explicó el jefe del Servicio Meteorológico de la Armada.

En ese sentido, el comandante Gonzalo Concha enfatizó el llamado al autocuidado.

“Lo principal es que la gente tenga conciencia, no ingresar a sectores de roquerío, eso es lo más importante, ahí es donde se genera la mayor cantidad de accidentes y también, por sobre todo, no ingresar al mar si están en playas no aptas para el baño, marcadas con la bandera roja”, señaló.