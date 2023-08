Mineduc da inicio al proceso de postulación para el Sistema de Admisión Escolar 2024

Este viernes al mediodía se abre el proceso de postulación para el Sistema de Admisión Escolar 2024, y frente a esto, esta mañana el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, junto a la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia y la seremi de Educación de la Región Metropolitana, Flavia Fiabane, dieron a conocer detalles del proceso y los principales mitos referentes a la materia.

Según destacó Ávila, este sistema, que comenzó a funcionar hace 7 años, “es un proceso que se ha ido perfeccionando en el tiempo, que le permite a las familias poder participar y escoger aquellos proyectos educativos que resulten significativos para ellas”.

“Desde que asumimos el gobierno, el Presidente (Gabriel) Boric nos ha planteado la urgencia de poder ampliar la oferta educativa, dado el avance de una demanda cada vez más urgente en distintas zonas de nuestro país: para el año 2024 hemos aumentado en 8.000 los cupos, los que han sido gestionados en las 16 regiones por nuestros seremis, permitiéndonos tener más oferta educativa”, destacó.

El Sistema de Admisión Escolar, afirmó, es una “gran conquista” del sistema de la ley de inclusión, “y también de un sistema que es mucho más igualitario, equitativo y justo para las distintas familias”.

Junto con esto, el titular de la cartera hizo un llamado a que las familias se informen acerca de los distintos proyectos educativos, ya que hay algunos establecimientos que tienen énfasis en una educación artística, deportiva, y otros que tienen un fuerte énfasis en el desarrollo de las humanidades, o de la ciencia.

Por su parte, la subsecretaria de Educación desmitificó las principales creencias asociados a este proceso, como que no existen suficientes colegios gratuitos o de buena calidad para las familias en su barrio, o familias que no postulan a un determinado establecimiento porque sienten que no van a quedar, o postulan solo a uno pensando que eso da más oportunidad de quedar.

Ante esto, Arratia indicó que ninguno de estos mitos eran ciertos, e invitó a las familias a informarse y a postular a todos aquellos establecimientos que les resultan atractivos.

“Se plantea de repente que las familias no pueden elegir, y la verdad es que este sistema de admisión escolar lo que garantiza es que sean las familias las que eligen”, afirmó.

Junto con esto, las autoridades también hicieron un llamado a no colapsar el sitio de Sistema de Admisión Escolar este primer día, ya que la postulación se extiende por cuatro semanas, desde el 4 de agosto al 1 de septiembre.

Los resultados de este período se van a dar a conocer desde 19 al 25 de octubre, de manera digital.

Junto con la postulación online, habrán también puntos de atención presencial con facilitadores en cada una de las 16 regiones para así ayudar a las familias y estudiantes sobre la postulación, así como también para informar sobre los distintos proyectos educativos existentes.