Nuevo fail de la avanzada presidencial empaña gira de Boric en Antofagasta

“No voy a conversar con usted mientras siga faltando el respeto a la gente”. “Lamento mucho que haya gente que quiera faltarle el respeto a la gente que está escuchando”. “Le pido por favor que respete al resto”. Esa fue la reacción del Presidente Gabriel Boric ante el emplazamiento que sufrió en el marco de su gira a Antofagasta.

Este jueves, el Mandatario debió nuevamente pagar los costos de un error originado en su equipo de asesores más cercano. En Mejillones, Antofagasta, la avanzada presidencial del Segundo Piso tuvo que sacar en un lapso de dos minutos a un dirigente sindical pesquero de la comuna, quien participaba como invitado en el acto. Con esto, la promulgación del Royalty Minero pasó a segundo plano.

El dirigente local emplazó a Boric a que leyera una carta, así como también denunció por “el hambre” que pasaban en la comuna y la situación pesquera en Mejillones.

Se trata del primer incidente que le tocó afrontar al nuevo jefe de la avanzada presidencial, César Vargas, quien llegó a reforzar el equipo que encabeza Pablo Arrate el pasado 25 de mayo.

Con experiencia en la avanzada durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, Vargas llegó específicamente luego de que el pasado 21 de mayo se impidiera a los ciudadanos iquiqueños acercarse -como era habitual- al desfile realizado en conmemoración del Combate Naval de Iquique.

En el nuevo episodio de la avanzada, Vargas se acercó al manifestante cuando los equipos de seguridad comenzaron a sacarlo de la actividad. “¡Ahora!”, le indicó a una de las personas que estaba convenciendo al dirigente pesquero de alejarse.

El problema es que los dirigentes locales -juntas de vecinos y la misma Gobernación Regional- conocían la fama del dirigente pesquero de tener una “actitud fuerte”. Además, también afirman que no es la primera vez que interrumpe algún tipo de acto formal. Más allá de eso, la avanzada llegó días antes a preparar la visita del Presidente Boric. Para alistar la actividad, le solicitaron un listado de invitados al alcalde de Mejillones, Marcelino Carvajal. Dicha nómina -que incluyó al manifestante- fue chequeada por el equipo presidencial.

Durante la tarde, nuevamente se dio un caso que empañó el periplo en Antofagasta. Se decidió lanzar la “Hoja de Ruta del avance de la Electromovilidad en Chile”, al lado del estadio Calvo y Bascuñán. La instancia se dio en un espacio abierto, bajo un gran toldo blanco y a metros de la vereda.

Al lugar llegaron adherentes de Boric, principalmente de Convergencia Social y personas con vuvuzelas. El problema se mostró en que también asistieron al menos una veintena de detractores del Ejecutivo, que llegaron con dos parlantes, por los que se escucharon groserías y epítetos en contra del Mandatario durante toda la ceremonia, concentrando parte de la atención de los presentes.

La Tercera solicitó una versión de lo ocurrido a comunicaciones de Presidencia, desde donde afirmaron lo siguiente: “Se acordó, en conjunto con el alcalde de Mejillones, incluir a representantes de los pescadores de la comuna. Esto lo hacemos siempre, porque al Presidente le interesa que estén los habitantes del lugar en el que está. Y los alcaldes son quienes más los conocen. La avanzada hace, en conjunto con el Municipio, el chequeo de quienes son invitados a las actividades. Al Presidente no le incomoda que la gente exprese con respeto sus opiniones”.

Los otros incidentes

En Palacio aún recuerdan otros eventos desafortunados, en donde se considera que la avanzada presidencial pudo haber actuado de mejor manera.

Un ejemplo es lo ocurrido el 21 de abril de 2022, cuando un detractor le lanzó una piedra al Jefe de Estado en La Serena, que fue recibida por su entonces jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía. Otro momento fue para el plebiscito, cuando los equipos presidenciales dieron un paso en falso e instalaron tarimas en la Plaza de la Constitución para un eventual discurso del Presidente Boric, que nunca ocurrió.

El 10 de octubre de 2022 se selló el destino del entonces director de avanzada, Nelson Alveal. Esto, luego de que el Mandatario fuera recibido con pifias en un evento de la Conapyme. En ese momento, Boric tuvo que pedir respeto.

Una última ocasión fue en Pisagua. En una actividad, el Presidente emplazó directamente a sus asesores: “¿Cuántos de los que están sentados viven en Pisagua? Había harta gente en la plaza, para este tipo de actividades es importante para mis equipos que consideremos que le estaban hablando al pueblo a los que viven acá, po. Y cabe más gente, no cuesta nada. Que no se tome como un reto, sé que hay un trabajo grande para organizar estas actividades, pero es importante que le hablemos a quienes habitan en estos lugares y por eso me gustaría que siempre ampliemos esto”.