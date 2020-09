Ministro Víctor Pérez y dichos de Izkia Siches: “Andar exigiendo disculpas me parece que es una actitud con algo de soberbia”

“Andar exigiendo disculpas me parece que es una actitud con algo de soberbia”, con estas palabras el Ministro del Interior, Víctor Pérez, respondió a la presidenta del Colmed, Izkia Siches, quien lo llamó a pedir disculpas en nombre del Gobierno, luego de que se desestimara la denuncia contra los funcionarios del Hospital San José de Melipilla por presunta discriminación contra un funcionario de carabineros.

Según mencionó el ministro de Interior en un punto de prensa realizado en La Moneda la tarde de este sábado, “cuando uno denuncia lo hace ante organismos autónomos, para que esas denuncias sean analizadas y estudiadas, y en algunos casos esas denuncias pueden ser acreditadas y en otros no, si uno le exigiera a todas las personas que denuncian y que sus denuncias no son acreditadas a pedir disculpas, lo que estaríamos haciendo es inhibir el tema de la denuncia, la denuncia es para que un tercero autónomo investigue, para que establezca la veracidad de los hechos”.

“Algunos siempre creen que hay que pedir disculpas por todo, como una especie de superioridad moral, no, quienes denunciaron y así lo expresó en ese entonces el ministro Blumel y yo como senador también, nos sometimos a las decisiones de los organismos”, enfatizó la autoridad.

En la ocasión, el ministro también se refirió a la renuncia de la Intendenta de Coquimbo, Lucía Pinto, luego de que se conociera que la fiscalía inició una investigación por presunto fraude al fisco por 9.800 millones de pesos ligado a la compra de un lote de terrenos. “A mi me parece que es un buen gesto, y habla muy bien de Lucía Pinto, ya que ha decidido defenderse por la vía civil y no desde el uso de su cargo, y demuestra que fue una gran intendenta y por lo tanto tiene una actitud transparente”, comentó.

La Intendenta emitió un comunicado durante la mañana de este sábado dando a conocer la decisión, señalando que "por el profundo amor que tengo a mi región, a la que he servido siempre con dedicación, compromiso y lealtad, he tomado esta decisión, pues ella me permitirá dedicarme por completo a mi defensa.

Sobre la investigación, Pérez, apuntó que “no hay duda que los hechos que están en un informe de contraloría son de cuidado, graves, y por lo tanto deben ser dilucidados y esperamos que tanto la contraloría como el ministerio publico lo diluciden a la brevedad”, agregando que “nosotros como ministerio del interior, así como la Intendencia de la Región de Coquimbo, vamos a poner todos los antecedentes a la brevedad para que la investigación concluya y la ciudadanía tenga todos los datos sobre ese hecho que empaña una necesidad de la región que era contar con hospitales”.

Finalmente, sobre las críticas a la franja electoral por el próximo plebiscito, la autoridad señaló que “la franja es una expresión política y pública y forma parte de la libertad de expresión y todos los mensajes pueden ser criticados, todos pueden tener objeciones, pero creo que la franja está para que las personas expresen sus opiniones equivocadas o no”.

“Obviamente el gobierno lo que busca y lo que promueve es un debate de alturas, un debate de contenidos, un debate que verdaderamente informe a los chilenos y por eso hemos luchado y trabajado por un plebiscito seguro, informado y participativo, pero las críticas sin duda forman parte del juego democrático y de la libertad de expresión y no nos parece que nosotros debamos intervenir en ello”, mencionó.