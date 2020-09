Intendenta de Coquimbo presenta su renuncia al cargo en medio de investigación por presunto fraude al fisco

Este sábado Lucía Pinto confirmó que presentó su renuncia al cargo como Intendenta de Coquimbo, luego de que se diera a conocer que la fiscalía inició una investigación en la entidad que dirigía por un presunto fraude al fisco por 9.800 millones de pesos ligado a la compra de un lote de terrenos.

A través de sus redes sociales, Pinto publicó un comunicado en el que señala que “en vista de los hechos acontecidos las últimas semanas, he presentado mi renuncia indeclinable al cargo”.

“Por el profundo amor que tengo a mi región, a la que he servido siempre con dedicación, compromiso y lealtad, he tomado esta decisión, pues ella me permitirá dedicarme por completo a mi defensa. No quisiera que la región de Coquimbo y el gobierno al que he servido pudieran verse afectados de ninguna manera”, sostuvo.

Además, manifestó su agradecimiento al Presidente Sebastián Piñera “por su permanente apoyo y confianza, pero muy especialmente por el afectuoso respaldo que me ha brindado en estos momentos”.

En el escrito aseguró, igualmente, que demostrará que “en todo momento he actuado persiguiendo exclusivamente el bienestar de mi región”.

De acuerdo a un reportaje publicado por Radio Biobío, el fiscal nacional, Jorge Abbott, designó a la persecutora Claudia Perivancich para que indague en el caso tras la compra realizada por Pinto de un terreno por 9.800 millones de pesos, pese a que su tasación apenas superaba los 4 mil millones.