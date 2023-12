Previo al plebiscito: Chomali sostiene que “corresponde preguntarnos cuál es el mejor camino para el futuro de Chile”

Con la presencia de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, este sábado en la Catedral Metropolitana se celebró la misa en que monseñor Fernando Chomali Garib tomó posesión de la Arquidiócesis de Santiago, tras ser nombrado por el Papa Francisco para este encargo pastoral el 25 de octubre.

Durante su primera homilía, hizo una aclaración respecto a sus funciones, ya que señaló que “no tendrá un rol político” y llamó a que “no le pregunten por leyes o decisiones administrativas”.

En ese sentido, afirmó que “muchos han visto este nombramiento como uno con tinte político, no. La Iglesia no se mete en política, no es lo suyo y no tenemos soluciones técnicas a los problemas”.

Aun así, se refirió brevemente al plebiscito constitucional de este 17 de diciembre. Chomali dijo que él “no podía y no tenía el derecho de hacer un llamado a qué votar respecto a la propuesta”.

“Pero sí nos corresponde preguntarnos cuál es el mejor camino para el futuro de Chile y cuáles son los valores que trascienden, de tal manera que las personas puedan vivir en paz, puedan tener una educación de calidad, que los padres puedan elegir dónde educar a sus hijos, la libertad religiosa, la libertad para emprender, la seguridad de acuerdo a un Estado de derecho y el respeto a la vida siempre bajo todas las condiciones”, sostuvo.

En la Catedral Metropolitana, se celebra la Misa en que Monseñor Fernando Chomali Garib tomará posesión de la Arquidiócesis de Santiago, tras ser nombrado por el Papa Francisco para este encargo pastoral, en octubre pasado. Foto: Lukas Solis, Agencia Uno.

Así también, habló sobre los cambios sociales como la reforma de pensiones y comentó que “hay muchos adultos mayores abandonados en hogares o que están viviendo de sueldos que no alcanzan”.

Con respecto a la Arquidiócesis de Concepción, se espera que el papa en Roma designe al nuevo Arzobispo ya que, por ahora, cuenta con un administrador apostólico.