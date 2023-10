Celestino Aós renuncia como arzobispo de Santiago: Papa nombró a Fernando Chomali en su reemplazo

Durante la mañana de este viernes desde la Nunciatura Apostólica en Chile dieron a conocer que el Papa Francisco ha aceptado la renuncia del cardenal Celestino Aós Braco, al gobierno pastoral de la Arquidiócesis de Santiago de Chile y ha nombrado como arzobispo de Santiago a Monseñor Fernando Chomali Garib, quien hasta ahora se desempeñaba como Arzobispo de la Santísima Concepción.

Tras el nombramiento, es que fue publicado un mensaje del cardenal Celestino Aós, quien señaló que “yo les doy las gracias por toda su colaboración a lo largo de este tiempo en que he estado en esta arquidiócesis. Si en algo he ofendido a alguien le pido también perdón, porque quizás no hice todas las cosas que debía hacer, algunas las hice deficientemente, y alabemos a Dios por aquellas cosas que juntos hicimos bien”.

“Seguiré a su disposición, pero ya será desde otra perspectiva: desde la oración, desde la ayuda, y colaborando siempre con monseñor Chomali, que será desde ahora nuestro pastor”, agrega en la ocasión.

De acuerdo a lo que dieron a conocer, el momento en que asuma Fernando Chomali aún está por definir, ya que según detalla Aós “todavía tenemos que ajustar algunas pequeñas cosas”.

Fernando Chomali Garib nació el 10 de Marzo de 1957 en Santiago de Chile e ingresó al Seminario Pontificio Mayor de Santiago en 1984 y fue ordenado sacerdote por el arzobispo de Santiago, cardenal Carlos Oviedo Cavada, el 6 de abril de 1991.

Chomali es actualmente el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Chile, y en 2006, el Papa Benedicto XVI lo nombró obispo auxiliar de Santiago, recibiendo la ordenación episcopal el 4 de junio del mismo año. Posteriormente, el 20 de abril de 2011, Benedicto XVI lo nombró arzobispo de la Santísima Concepción.

En la Arquidiócesis de Santiago fue delegado episcopal para la Pastoral Universitaria, párroco de la Parroquia María Madre de la Misericordia, decano del Decanato Manquehue de la Vicaría de la Zona Cordillera, moderador de la Curia Metropolitana y presidente delegado del Consejo de Asuntos Económicos.