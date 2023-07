MTT lanza nueva campaña que busca “visibilizar y desnaturalizar” el acoso en el transporte público

Desde la Plaza de la Constitución el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, junto con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana y la ministra del Interior, Carolina Tohá, presentaron la campaña: “La familia Miranda está ojo con el acoso en el transporte público”, que busca “visibilizar y desnaturalizar” ese tipo de conductas.

De acuerdo con cifras del Observatorio contra el Acoso Callejero, uno de cada tres casos de acoso callejero ocurre en el transporte público, situaciones donde el 93% de las veces el acosador es un hombre. Además, según el estudio, nueve de cada diez mujeres se han sentido “observadas morbosamente en una micro, metro o paradero del transporte público”.

Bajo ese contexto, desde el MTT lanzaron una campaña que no está dirigida concretamente a las víctimas ni a los victimarios, sino que, más bien, busca la sensibilización de la comunidad para actuar frente a situaciones de acoso en el transporte público, con foco especialmente en los hombres.

El ministro Muñoz, explicó que “normalmente las campañas se dirigen al acosado: ‘qué es lo que tienes que hacer’, al acosador: ‘no lo hagas’. En este caso lo que estamos diciendo es, a todos los que estamos alrededor, a todas esas personas que tenemos dos opciones: intervenir o hacernos los distraídos”.

En concreto, el secretario de Estado precisó que se busca la colaboración de los pasajeros del transporte público, a quienes solicitó “observar y generar alguna acción”.

“Estamos pidiendo que observemos, solo con observar estamos seguros vamos a poder generar una acción, un acosador no se puede sentir observado porque eso lo inhibe respecto de acosar. La invitación también es a generar alguna acción: distraer, a veces lo que uno puede hacer es documentar, dirigirse a la persona que está siendo acosada o al acosador y, de esa manera, romper la situación que está ocurriendo, también lo que se busca es poder dar asistencia en caso que ya haya ocurrido (un acoso) y también difundir”.

Foto: MTT.

El objetivo, señaló el ministro, es revertir las cifras de acoso y promover “que el transporte público sea un espacio seguro”.

Por su parte, la ministra Orellana señaló que la campaña apunta a tomar una posición frente a situaciones de acoso.

“Aquí lo que se está invitando es, no solamente a las víctimas a denunciar, no solamente al acosador a terminar con esa conducta que puede llegar a ser un delito, sino que, también, a las personas a situarse como personas que compartimos un mismo espacio y que podemos detener situaciones graves, no necesariamente poniéndonos en riesgo, sino distrayendo, dirigiendo, documentando o en último término denunciando”.

Desde el MTT aseguraron que esta campaña “es el inicio de un trabajo de largo plazo” el que busca, junto con otras medidas relacionadas con infraestructura e inclusión de mujeres al rubro de transporte, sumarse al Plan Calles Protegidas, “para promover el cumplimiento de las normas en el espacio público y, así, abordar el tema de manera integral”.

Al respecto, la ministra Tohá aseguró que “esto tiene todo que ver con la seguridad. Cuando las mujeres sentimos que hay temor a ser acosada o abusadas en el espacio público nos sentimos inseguras”.

La secretaria de Estado explicó que el acoso “interviene, afecta nuestro comportamiento, restringe nuestra libertad, nuestra posibilidad de llegar al trabajo, a los lugares de estudio, de disfrutar del tiempo libre, nos hace cambiar nuestras conductas y es algo que tiene una masividad de la cual no se tiene conciencia en la sociedad”.