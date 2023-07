Nutricionista que emitió mensaje contra De la Carrera ofrece disculpas: “He aprendido la lección completamente”

El nutricionista que emitió un mensaje contra el diputado Gonzalo de la Carrera ofreció disculpas en un comunicado publicado en Twitter.

Sebastián de la Rosa Landauro señaló estar “profundamente arrepentido de lo sucedido”, luego de que el sábado lanzara un mensaje en Twitter con una supuesta amenaza contra el parlamentario de derecha, quien estaba internado en la Clínica Santa María. En ese lugar trabajaba el nutricionista. “El d3 l4 c4rr3r4 está hospitalizado acá un like y me lo piteo ctm (sic)”, decía el escueto y críptico mensaje.

Al enterarse del mensaje, De la Carrera pidió que adelantaran su alta médica. “Temí por mi vida”, dijo hoy. La Clínica Santa María emitió un comunicado condenando el mensaje y señalando que iniciarán acciones legales contra el sujeto. Asimismo, señalaron que prescindirán de los servicios de De la Rosa, quien tiene contrato con una empresa externa. De la Carrera también señaló que estaba evaluando una querella.

“Con profunda sinceridad y arrepentimiento me dirijo a usted para hacer públicas mis disculpas por la lamentable publicación que realicé a través de Twitter el día Sábado 08 de Julio del presente año, que se vio vulnerada su privacidad como paciente de la Clínica Santa María”, señaló el nutricionista en dicho comunicado, que va dirigido al parlamentario.

En ese sentido, agregó: “Quiero ser enfático que bajo ninguna circunstancia busqué el comprometer su estado de salud, independiente de la posición o ideología política que tenga cada persona, no corresponde realizar el tipo de declaraciones que emití, y reconozco con pesar que cometí un grave error”.

“Informarle que en consecuencia, y asumiendo mi error, he cesado mis funciones voluntariamente en Clínica Santa María como funcionario de la empresa externa a la que pertenezco, desde el día de ayer 09 de Julio del 2023. Quiero asegurarle también a usted y a cada una de las personas que se hayan visto afectadas por mis dichos que no se volverá a repetir y que he aprendido la lección completamente”, agregó.