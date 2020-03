Piñera: “Ha habido atentados contra generación eléctrica y contra agua potable”

El Presidente Sebastián Piñera afirmó este jueves que se han producido ataques a las redes de electricidad y distribución de agua potable del país y que “no es casualidad” que no haya habido cortes en su abastecimiento tras el estallido social del 18 de octubre.

En entrevista con Meganoticias, el Mandatario explicó que la jornada del estallido se evaluó con el general director de Carabineros, Mario Rozas, la cantidad de efectivos necesarios para el resguardo de infraestructura crítica del país.

Esto, cuando se discute en el Congreso un proyecto que busca liberar al personal policial de esa labor utilizando a efectivos de la Fuerzas Armadas.

“El 18 de octubre, cuando supimos que iban a atacar las estaciones del Metro, 136 estaciones, hablamos con el general Rozas. Decíamos que se requieren mínimo 10 carabineros para proteger una estación del Metro, por 136 estaciones, 1.360 carabineros. No teníamos esos carabineros. Y además había que proteger La Moneda, el Congreso, había que proteger a la gente. No es casualidad que la luz eléctrica no se haya cortado, no es casualidad que el agua potable siga corriendo por las llaves”, aseguró el Jefe de Estado.

Consultado sobre si efectivamente hubo intentos de ataque, el Presidente afirmó que “ha habido atentados contra generación eléctrica y contra agua potable y eso es algo que tenemos que cuidar”.