Presidente Boric asiste a “manifestación silenciosa” contra la delincuencia en el Barrio Yungay

El Presidente Gabriel Boric participó este jueves de manera inesperada de la “manifestación silenciosa” convocada contra la delincuencia por los vecinos del Barrio Yungay.

Cabe recordar que el Mandatario desde que asumió la Presidencia se cambió hasta el mencionado barrio, alquilando una vivienda que se ubica en calle Huérfanos, entre Libertad y Esperanza. El sector se remeció durante esta semana luego de conocerse el robo con violencia que sufrieron dos monjas de la Congregación Hijas de San José Protectoras de la Infancia, el sábado pasado. Este y otros episodios motivaron la convocatoria de los residentes, en medio de los anuncios realizados desde el Ejecutivo para reforzar la seguridad.

Temprano, el Presidente Boric concurrió hasta el frontis de la Estación Central, donde anunció el refuerzo del plan Calles sin Violencia, la creación de un gabinete por la seguridad y también la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

Los manifestantes del barrio -compuesto por cerca de 35 mil habitantes- caminaron por las calles del sector en silencio y portando pancartas con la consigna de “¡por una vida en paz!” y contó con la participación de la religiosa Rosa Elena Bahamondes, quien le recordó al presidente que la convocatoria no era un acto político y agradeció su asistencia.

“(...) Veo la realidad que veo en mi barrio todos los días desde mi ventana, todos los días veo estas cosas, escucho y desde esa realidad, pienso y siento que somos un instrumento de dios de que nos haya tocado a nosotras la mala suerte de vivir esta experiencia dura, pero que ya estaban viviendo muchas familias”, expresó la hermana.

En esa línea, el jefe de Estado, expresó su preocupación y solidaridad en torno a los problemas de seguridad que enfrentan los vecinos. Según los registros compartidos en redes sociales, el Presidente Boric manifestó que “donde voy, en cualquier comuna de Chile, no solamente en la RM, la gente me plantea que está preocupada. Que no basta con que nosotros nos preocupemos, sino que tenemos que ocuparnos”.

El Mandatario, también abordó los orígenes de la delincuencia, y afirmó que “la mejor manera para combatir la delincuencia en el largo plazo, (...) también tenemos que fortalecer la cohesión social”, por lo que afirmó que solicitó al Ministerio de las Culturas y al Ministerio del Deporte fortalecer distintas actividades en los barrios.

“Se merecen paz”, dijo la autoridad y añadió que “tenemos que unirnos, esto no es de izquierda contra derecha. Esto es todos juntos. El pueblo honesto, trabajador contra la delincuencia. Como dice la hermana, hay mucha bondad en la gente y tenemos que dar la pelea todos juntos”.