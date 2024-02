Tras comité político ampliado: partidos oficialistas respaldan convocatoria del Cosena y fijan prioridad en promulgación de ley de infraestructura crítica

Esta tarde, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, encabezó el comité político ampliado con los presidentes y representantes de los partidos oficialistas, donde se dio cuenta de las medidas anunciadas durante esta jornada en materia de seguridad por parte del Presidente Gabriel Boric. Tras la cita, los personeros políticos respaldaron los anuncios hechos este jueves y fijaron su prioridad en la ley de infraestructura crítica.

El encuentro se dio luego del anuncio realizado por el Mandatario de convocar para el próximo lunes al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), junto con la creación de un gabinete por la seguridad y el fortalecimiento del Plan Calle sin Violencia, con 50 puntos móviles que se instalarán en la Región Metropolitana. Asimismo, se buscará insistir en el proyecto de ley de infraestructura crítica, que concentró el respaldo de los asistentes.

Tras la reunión sostenida en La Moneda, se respaldó la decisión del Ejecutivo en las medidas anunciadas y se manifestó la intención de seguir avanzando en legislaciones que hagan frente a la crisis de seguridad y el crimen organizado.

Desde el PC, Lautaro Carmona, calificó el encuentro como “un gran gesto del gobierno” y reiteró que convocar al Cosena es una “facultad presidencial”. El timonel comunista había arribado a Palacio luego de participar en una cita extraordinaria de la comisión política de su tienda, donde se respaldó la medida adoptada por Boric, tras críticas provenientes por parte de parlamentarios de la colectividad. No obstante, en su declaración manifestaron su preocupación sobre el alcance del proyecto de infraestructura crítica.

“Entendiendo cuál es la relación de memoria histórica que hay, entendemos que tenemos coincidencia en si esto es en la perspectiva de avanzar y no de suplantar. Valoramos altamente por lo demás la instalación del gabinete de seguridad, creemos que él deberá entregar muchas luces más allá del Cosena en lo que es la implementación de una política con una diversidad de expresiones para hacer un aterrizaje o un abordaje desde toda la diversidad de ángulos que tiene”, aseguró el exdiputado tras el comité ampliado.

En ese sentido, también abordó cómo se podría dar la votación del proyecto de infraestructura crítica por parte de los legisladores del PC: “Tengo la sana expectativa que si hay todas las argumentaciones, hay audiencias como las que hemos tenido recién, se satisfacen todas las inquietudes que se puedan tener, debiera haber una coincidencia altísima y por tanto debiera haber, no solo por disciplina, sino que por voluntad propia una gran coincidencia en lo que es el tema de seguridad en la hora de la votación”.

El presidente de Convergencia Social (CS), el diputado Diego Ibáñez, se manifestó “absolutamente de acuerdo con esta la utilización de esta herramienta constitucional (Cosena). Hoy lo que hemos visto es que hay un alza de homicidios -si bien a nivel nacional hay una baja de homicidios respecto al año pasado-, hoy en la Región Metropolitana tenemos un alza en los homicidios de los más crueles. Hoy tenemos un crimen organizado, que es distinto a años anteriores, que es un crimen organizado de carácter transnacional que se pelea territorios para lograr un mercado de niños, de jóvenes, de adolescentes, que hoy lamentablemente pierden su futuro en manos del narcotráfico”.

Asimismo, Ibáñez afirmó que “frente a esa situación la ciudadanía dice que no es suficiente lo que se ha hecho y en eso estamos de acuerdo. No es suficiente, se ha avanzado, por cierto. Se han aprobado 40 leyes de seguridad, se ha duplicado el presupuesto en materia de persecución penal, en materia de apoyo a las policías, pero sigue siendo insuficiente y frente a esto, tenemos a una clase política que muchas veces la demagogia, el populismo, el show televisivo, lamentablemente, las culturas, no se concilian en el Congreso y por tanto no se puede avanzar de la manera adecuada”.

“Frente a este diagnóstico el presidente ha resuelto llamar al Cosena para justamente poner en común este debate junto a los actores que hoy están a cargo de la seguridad, del orden público y de la defensa nacional”, dijo el diputado.

En ese sentido, desde CS, aseguraron que contarán con su respaldo para la ley de infraestructura crítica, la que -afirma- “debiese cumplir con los estándares internacionales y debiese cumplir con las libertades y los derechos fundamentales otorgados en la Constitución, pero también cumplir con darle seguridad a la ciudadanía que hoy es lo central”.

En ese sentido, Ibáñez también manifestó que se debe fortalecer tres mecanismos para hacerle frente al crimen organizado: mejorar la persecución penal fortaleciendo a las policías y al Ministerio Público, como también aprobando el levantamiento del secreto bancario. En segundo lugar, busca mejorar la disposición policial en la RM y por último mejorar el control de armas.

Consultado por el cambio de postura del gobierno frente a la instancia consultiva, el líder de CS manifestó que “justamente las alzas de homicidios en la RM en los primeros 20 días de este año, ha sido brutal. Creo que cuando hay una herramienta constitucional no podemos titubear en utilizarla con fines correctos (...)” e hizo la comparación con la convocatoria anterior al Cosena realizada por el ex Presidente Sebastián Piñera en contexto del estallido. “Aquí el enemigo no es la ciudadanía que se moviliza, aquí el enemigo es el narcotráfico y los delincuentes que cortan el futuro de niños, niñas y adolescentes”, señaló.

Desde el PPD, Cristóbal Vargas manifestó que “el gobierno está tomando las medidas correspondientes para poder enfrentarlo (el crimen organizado). Una de las medidas más importantes es que se van a instalar 50 puntos que van a estar moviéndose a lo largo de la RM para perseguir el delito ahí donde aparezca”.

“Los delincuentes tienen que tener muy claro que el gobierno se ha puesto la capa para enfrentar a todos los delincuentes que están perturbando la tranquilidad de los ciudadanos de Chile. Si los delincuentes y el crimen organizado quieren que la intranquilidad gobierne el país, yo les voy a decir a ellos que nosotros no le vamos a dar tranquilidad a los delincuentes, los vamos a perseguir y este gobierno está resuelto a perseguirlos y estamos dispuestos a avanzar en todos los proyectos de ley para perseguirlos”, planteó luego de la reunión.