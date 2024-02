Fares Jadue, concejal de Recoleta: “El alcalde Jadue ha actuado apegado a la ley (...), la ciudadanía confía en nosotros”

Después de dar esta entrevista, Fares Jadue (51) partió desde la sede de la Municipalidad de Recoleta, en donde hoy trabaja como concejal, hasta la sede del Partido Comunista, donde milita. Allí recibió el espaldarazo de la comisión política de la colectividad, encabezado por el timonel PC, Lautaro Carmona.

Esto, en el marco de la carrera que está comenzando para convertirse en alcalde y sucesor de Daniel Jadue, quien ha encabezado la comuna desde el 2012, año en el que se rompió el dominio que tuvo la DC y la UDI en el municipio.

Daniel y Fares Jadue no son familiares. De hecho, este último lo menciona de entrada. “Daniel es alguien mucho más directo, que a veces no cae muy bien. Yo soy directo, pero creo que en la forma nos diferenciamos. A veces Daniel puede caer mal, siendo que es una persona bastante simpática y agradable”, comenta.

Lleva años trabajando con Daniel Jadue y se ha dado a entender que la eventual gestión que tendría sería continuista. ¿Se podría decir que es así?

Yo valoro varias de las iniciativas, he sido parte de esta gestión y me interesa potenciar aquellos aspectos buenos de las políticas públicas locales que se han levantado aquí, porque ha tenido un impacto real en las personas. Los servicios populares, óptica, farmacia, audiológica. Cuando uno está en la calle existe una valoración muy importante de las distintas comunidades. (...). Es algo que yo voy a seguir desarrollando, potenciando. Mi interés es incluso llevarlas más allá: tener más sucursales de la farmacia popular, acercar estos servicios mucho más a la comunidad.

¿Qué es lo que más destaca de la gestión del alcalde Jadue?

Es una gestión que partió desarrollando importantes procesos de participación de manera temprana, vinculante, en la definición de varias de las políticas. (...). Ha habido ahí un desarrollo bien integral de una mirada que efectivamente, en este caso, yo comparto. A mí lo que me gustaría ir es más allá.

Y en este caso, ¿hay algún aspecto que critique de la gestión?

Hubo iniciativas que en algún momento se trataron de impulsar y creo que, en esto de correr el cerco de lo posible, no logramos, en términos de gestión, tal vez avanzar en conseguir más recursos para algunas iniciativas. Yo creo que no alcanzamos a resolver todos los temas administrativos que tienen que ver con la reposición de la infraestructura de salud. Ahí tal vez no logramos avanzar tan aceleradamente. Y ahí tal vez hay un debe. Yo más bien los debe los veo desde el punto de vista de que hay gestiones que no avanzaron todo lo que uno esperaría, para poder dar una respuesta más robusta. Pero en términos generales, considero que ha sido una gestión que ha innovado en muchos aspectos.

¿No es crítico de algunos aspectos o polémicas judiciales que han ocurrido durante esta administración en Recoleta?

Mira, cuando uno en política se atreve a ir más allá, siempre va a ser flanco de persecución. Yo creo que el alcalde Jadue ha actuado apegado a la ley. Seguramente estos casos, que están hoy día en la palestra, que están generando polémica, yo espero que la justicia actúe y despeje cualquier duda que exista respecto de las actuaciones que se hayan tenido. Y este es un criterio que, desde mi punto de vista, debe ser aplicado a cualquier autoridad, que tenga un cargo político.

¿No cree que estas polémicas judiciales le vayan a afectar a su candidatura?

No puedo pensar que no. Pero yo confío en que la ciudadanía sabrá valorar lo logrado. Creo también, sin ser arrogante, que la ciudadanía confía en nosotros. Yo lo que recibo en la calle es una comunidad que está dispuesta a renovar las confianzas con esta gestión y conmigo en particular como candidato. En tanto, también yo represento un proyecto.

Sé que no son familiares, pero, ¿a usted no le podría afectar el “estigma Jadue”?

Esto hay que analizarlo desde otra mirada. Tal vez uno puede generar cierto debate, pero Daniel Jadue ganó la última elección en esta comuna con un 65%. Yo no me puedo sacar mi apellido. Yo soy Jadue y tengo que ir a la pelea con lo que soy, con lo que tengo. Y creo que en varios aspectos nos diferenciamos. Si bien yo comparto ideas con el alcalde Jadue, yo tengo otro estilo y la comunidad lo reconoce. Muchas veces bien cercano, dialogante.

No cree, entonces, que pueda ponerse en duda su candidatura. La oposición lo va a intentar hacer.

Estamos siempre abiertos a que en este espacio se dé efectivamente un escenario de primaria. (...). Yo espero que logremos un acuerdo unitario, de enfrentar estas elecciones municipales con una candidatura unitaria, con todas las fuerzas progresistas de esta comuna alineadas. Creo que ofrecemos una candidatura bastante competitiva.

¿Cree que es la candidatura más fuerte del sector?

Por el trabajo que hemos desarrollado, sí. Hay una legitimidad construida en este trabajo, lo digo sin arrogancia.

Yo le preguntaba a raíz del caso de Santiago, en donde el PS levantó competencia al PC.

Yo confío en que a Irací le va a ir bien, que va a poder superar una primaria. Veo que tiene muchas posibilidades efectivamente de ser reelecta. Uno no puede negar que pueden haber habido situaciones o problemas en la gestión. Afectaron mucho las situaciones de Clínica Sierra Bella, creo que es un tema que no debiera perjudicarla mayormente por tanto tuvo una salida administrativa. Y está teniendo una salida legal.

En el fondo, ustedes se abren a las primarias.

Estamos abiertos a las primarias, porque es una definición de mi sector y de partido. Yo estoy abierto a las primarias por supuesto, porque creo en la unidad.