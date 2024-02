PC respalda decisión de Presidente Boric de convocar al Cosena tras críticas de diputados del partido por la medida

El Partido Comunista (PC) realizó una reunión de su comisión política esta tarde debido al anuncio del Presidente Gabriel Boric de convocar para el próximo lunes al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

Tras la cita, que inició a eso de las 17. 30 horas, a través de una declaración pública la tienda evacuó una declaración pública donde respaldaron la decisión del Mandatario, afirmando que la medida “es atribución exclusiva del Presidente de la República, reconocemos la importancia de contar con la opinión de sus integrantes, más aún cuando la derecha bloquea importantes proyectos de ley en el Congreso. El Congreso tendrá la última palabra en el debate sobre el proyecto de infraestructura crítica, que se dará en los próximos meses”.

Además, desde la instancia partidaria manifestaron su preocupación en torno al proyecto de infraestructura crítica, la que permitiría contar con la asistencia militar en el resguardo de lugares estratégicos, como los terminales de buses de Estación Central, que ha sido parte de las peticiones de los alcaldes de la Región Metropolitana, entre ellos el jefe comunal oficialista Felipe Muñoz.

“Expresamos nuestra legítima preocupación sobre el alcance del proyecto de ley de infraestructura crítica. Es esencial delimitar claramente las reglas del uso de la fuerza y prevenir cualquier riesgo de vulneración de Derechos Humanos. La seguridad no debe comprometer la integridad de la población ni conducir a un estado de excepción generalizado como busca imponer la derecha”, manifestó el PC.

El texto también agrega que “la seguridad de la población debe ser protegida sin comprometer otros derechos y libertades esenciales. Por esto creemos que es importante avanzar en el proyecto de ley de inteligencia económica y en el ministerio de seguridad pública”.

Antes de finalizar el encuentro, el timonel del PC, Lautaro Carmona, se retiró para asistir al comité político ampliado, donde el gobierno daría cuenta de sus decisiones en materia de seguridad comunicadas este jueves. Carmona evitó responder en torno al tema.

El respaldo al Jefe de Estado desde el PC ocurre luego de que algunos parlamentarios y dirigentes de la tienda rechazaran la medida, aduciendo que “fragiliza la democracia”.

La diputada Lorena Pizarro -integrante del comité central y de la comisión de Derechos Humanos-, quien manifestó que “en Chile hay una situación complicada con el crimen organizado, el narcotráfico y debemos hacernos cargo de aquello. Lo que a mí no me parece, y no comparto, es que so pretexto de aquello tomemos medidas que no van a resolver el tema de fondo. Además, creo que fragiliza la democracia”.

El también diputado Matías Ramírez, se sumó a Pizarro y mencionó que las “FF.AA. no son deliberantes y utilizar espacios creados bajo el amparo de una Constitución dictatorial no legitima su convocatoria, ni mucho menos le da una visión distinta a cómo abordar problemáticas tan complejas en materia de seguridad pública, donde se debe tener visiones que aborden la temática no solo desde la militarización”.