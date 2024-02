PC convoca a reunión extraordinaria de comisión política por decisión de Presidente Boric de convocar al Cosena

El Partido Comunista citó esta tarde a una reunión extraordinaria de su comisión política, luego de la decisión del Presidente Gabriel Boric de convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), dentro de una serie de medidas para combatir la delincuencia y el crimen organizado en la Región Metropolitana y otras zonas del país.

La cita, que se desarrolla en la sede de la tienda, en Vicuña Mackenna 31, se fijó en busca de fijar una postura por la medida anunciada por el Mandatario esta mañana.

El presidente del PC, Lautaro Carmona, se retiró de la sede en medio de la reunión para dirigirse a La Moneda, para participar del comité político ampliado. Al llegar a Palacio, evitó referirse al tema.

Tras el anuncio de la convocatoria para el próximo lunes del Cosena -espacio en donde se congregará el Ejecutivo con los presidentes de ambas Cámaras, la Contraloría, los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y el general director de Carabineros-, algunos diputados del PC manifestaron su rechazo a esta decisión. No obstante, esta posición al interior de la tienda no sería generalizada.

La integrante del comité central del PC -y de la comisión de Derechos Humanos-, Lorena Pizarro, advirtió que “en Chile hay una situación complicada con el crimen organizado, el narcotráfico y debemos hacernos cargo de aquello. Lo que a mí no me parece, y no comparto, es que so pretexto de aquello tomemos medidas que no van a resolver el tema de fondo. Además, creo que fragiliza la democracia”.

La misma parlamentaria agregó que “el Cosena es una instancia heredada de la dictadura” y que permite que “las FF.AA. tengan la posibilidad de deliberar en relación a situaciones internas del país.

El también diputado comunista Matías Ramírez, se sumó a Pizarro y mencionó que las “FF.AA. no son deliberantes y utilizar espacios creados bajo el amparo de una Constitución dictatorial no legitima su convocatoria, ni mucho menos le da una visión distinta a cómo abordar problemáticas tan complejas en materia de seguridad pública, donde se debe tener visiones que aborden la temática no solo desde la militarización”.

Al interior del partido también transmitió su rechazo el secretario general de la CUT, Eric Campos, minutos después de haber sostenido una reunión con el Presidente Boric.

“Nos parece que el llamado al Cosena es saltarse la fila del sistema político, que no logra ponerse de acuerdo. En ese sentido no nos gusta la convocatoria al Cosena, porque creemos que hay muchas otras instancias de diálogo que son más efectivas para poder resolver el problema de seguridad. Jugarse la carta de convocar al Cosena es más bien responder a la receta de la derecha”, dijo el también integrante del comité central del Partido Comunista.