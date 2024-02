“El Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) no da resultado más que elaborar una opinión, un diagnóstico. Nosotros necesitamos acuerdos, acciones o decisiones, que impliquen resultados, no píldoras o alicientes”. La frase es del 2 de enero, de la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, máxima exponente del Partido Comunista en el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Su comentario -compartido ampliamente en ese momento por las filas comunistas-, en la primera vocería de La Moneda en 2024, dista mucho del escenario en el que se encuentra hoy la administración. Este jueves, el Mandatario informó su decisión de convocar para el próximo lunes al Cosena, espacio en donde se congregará el Ejecutivo con los presidentes de ambas Cámaras, la Contraloría, los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y el general director de Carabineros.

Diputados PC se desmarcan otra vez del gobierno en seguridad y acusan que el Cosena “fragiliza la democracia”

Ellos se encargarán de abordar la seguridad del país, lo que es resistido en la interna del PC. Esto porque en el partido que lidera Lautaro Carmona consideran que en este espacio las FF.AA. tienen la posibilidad de deliberar en cuanto a materias públicas, lo que es contrario con el ideario de la tienda, sobre todo tras los 17 años de dictadura.

Así lo manifestaron desde la bancada de diputados del Partido Comunista. La integrante del comité central del PC -y de la comisión de Derechos Humanos-, Lorena Pizarro, advirtió que “en Chile hay una situación complicada con el crimen organizado, el narcotráfico y debemos hacernos cargo de aquello. Lo que a mí no me parece, y no comparto, es que so pretexto de aquello tomemos medidas que no van a resolver el tema de fondo. Además, creo que fragiliza la democracia”.

La misma parlamentaria agregó que “el Cosena es una instancia heredada de la dictadura” y que permite que “las FF.AA. tengan la posibilidad de deliberar en relación a situaciones internas del país. Las FF.AA. no pueden deliberar, no son deliberantes y cuando lo fueron, fueron parte de una dictadura, de un régimen autoritario como ocurrió durante 17 años. Hagámonos cargo, toda la disposición, pero hagámonos cargo de verdad”.

A ella se sumó el también diputado comunista, Matías Ramírez, quien mencionó que las “FF.AA. no son deliberantes y utilizar espacios creados bajo el amparo de una Constitución dictatorial no legitima su convocatoria, ni mucho menos le da una visión distinta a cómo abordar problemáticas tan complejas en materia de seguridad pública, donde se debe tener visiones que aborden la temática no solo desde la militarización”.

En este sentido, Ramírez complementó que “se debe analizar si la cuantiosa inversión en seguridad para compra de vehículos y otros insumos ha sido útil o se debe cambiar la estrategia, esas definiciones son esencialmente políticas y escapan a la función militar. De ahí la importancia de retomar la agenda de seguridad plasmada en el programa de gobierno, por ejemplo, una reforma integral y estructural a las policías, introduciendo escalafón único y formación”.

Los comentarios de los parlamentarios del PC se suman al historial de ocasiones en donde, en materia de seguridad, el Presidente Boric y comunistas -por lo general acompañados por el Frente Amplio, aunque por ahora no en esta ocasión- se han parado desde posiciones distintas.

Sin ir más lejos, otra materia en donde no hubo consenso fue con la idea del Presidente Boric de revocar, por vía administrativa, las pensiones de gracia otorgadas en el marco del estallido social, para aquellos que contaran con antecedentes penales por haber cometido delitos graves.

La disputa fue encabezada por la diputada PC, María Candelaria Acevedo, quien aseguró que se estaba evaluando si acudir por esta medida al Tribunal Constitucional o, incluso, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pero el malestar no solo vino desde el mundo parlamentario. Desde el corazón de La Moneda, el secretario general de la CUT, Eric Campos, transmitió su rechazo a la decisión de convocar al Cosena. Esto ocurrió solo minutos después de reunirse con el Presidente Boric.

“Nos parece que el llamado al Cosena es saltarse la fila del sistema político, que no logra ponerse de acuerdo. En ese sentido no nos gusta la convocatoria al Cosena, porque creemos que hay muchas otras instancias de diálogo que son más efectivas para poder resolver el problema de seguridad. Jugarse la carta de convocar al Cosena es más bien responder a la receta de la derecha”, dijo el también integrante del comité central del Partido Comunista.