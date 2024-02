La presión de los alcaldes y las otras razones de Boric para endurecer el tono en seguridad

Ayer en la tarde, apenas llegó de Chiloé, el Presidente Gabriel Boric regresó a La Moneda. Ahí, pasadas las 18.00, encabezó una reunión de carácter urgente en la que también participaron la ministra del Interior, Carolina Tohá; el ministro subrogante de Defensa, Ricardo Montero; los subsecretarios Manuel Monsalve (Interior), Eduardo Vergara (Prevención del Delito); y la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez.

En el encuentro -que estuvo coordinado con la Secretaría de Comunicaciones (Secom)- prepararon una serie de anuncios que entregaría Boric a primera hora de este jueves, entre los que estaban la creación de un gabinete para la seguridad; y el fortalecimiento del Plan Calles sin Violencia en la Región Metropolitana, con 50 puntos de control móvil en las comunas con mayor tasa de homicidios.

Sin embargo, hubo otra medida más inesperada y que significó un nuevo giro del Jefe de Estado: convocar para el próximo lunes 5 de febrero al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), instancia en la que participan las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas y los presidentes de ambas cámaras del Congreso.

El Ejecutivo solo hace tres semanas se había opuesto a esta medida, lo que marcó un claro contraste del endurecimiento del tono en materia de seguridad. Esto, en medio de semanas complejas en materia de delincuencia. Sin ir más lejos, el foco se ha puesto en el barrio de Santiago en donde vive el Presidente Boric.

Allí, ocurrió un violento asalto al interior del convento de la Congregación Hijas de San José Protectoras de la Infancia. Pero no todo pasó en la Región Metropolitana, en O’Higgins fueron asesinados dos agricultores, lo que obligó a que el subsecretario Monsalve sostuviera encuentros de emergencia con los representantes de dicho gremio.

“El próximo lunes, y así se lo comuniqué a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y al ministro (Álvaro) Elizalde, a la contralora y a los presidentes de las Cámaras del Congreso, he decidido convocar al Consejo de Seguridad Nacional, el Cosena, para el próximo lunes, a primera hora, para poder recibir comentarios y aportes acerca de la mejor forma de implementación del proyecto de infraestructura crítica, que actualmente está en tramitación en el Congreso Nacional, y que nos permitirá contar con dotación militar donde haya que reforzar la acción de las policías”, dijo el Mandatario.

El nuevo vuelco de Boric no pasó desapercibido entre las filas oficialistas, ya que él mismo había sido un férreo opositor a utilizar esa herramienta. “En vez de convocar al Cosena, el Presidente Piñera debiera convocar al plebiscito”, escribió Boric, en 2019, en su cuenta de Twitter cuando el expresidente de derecha convocó al Cosena durante el estallido social.

Pero no solo ese año hubo reparos a la medida. Recién el 2 de enero pasado, la titular de la Segegob, Camila Vallejo, manifestó: “El Cosena no da resultado más que elaborar una opinión, un diagnóstico. Nosotros necesitamos acuerdos, acciones o decisiones, que impliquen resultados, no píldoras o alicientes”.

Pero esta vez, en La Moneda dicen que la posición del Mandatario nunca fue tan dura como la que expresó la vocera y que, en las reuniones del comité político, siempre estuvo abierto a la posibilidad de convocar a la instancia. Más aún, luego de los diálogos que sostuvieron durante enero distintos alcaldes y autoridades locales oficialistas -y también de oposición- quienes presionaron por la presencia de Fuerzas Armadas y la posibilidad de convocar al consejo.

Uno de ellos fue el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz (cercano al Frente Amplio), quien le solicitó formalmente la medida a la delegada Martínez y al subsecretario Monsalve.

En el gobierno dicen que Boric ha estado en conversaciones con presidentes de partidos del oficialismo y autoridades locales, sobre todo aquellas en comunas más críticas, y que, a partir de esas reflexiones, se convenció de la medida junto a la ministra Tohá, quien también estuvo al tanto de todo el proceso.

Pero, además, el plan de la Secretaría de Comunicaciones -en conjunto con el equipo del Presidente- era presentar una batería de medidas concretas para poder responder a las urgencias, como prometió el Jefe de Estado.

Entre las soluciones estaba el Cosena, la intervención territorial y también insistir en el proyecto de ley de infraestructura crítica -para la presencia de Fuerzas Armadas en el resguardo de zonas complejas como el Terminal de Buses-. Esta última iniciativa, de hecho, ha sido solicitada por el gobernador Claudio Orrego, entre otras autoridades.

Por ello, durante la tarde de este jueves, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, hará un llamado a la comisión de Defensa del Senado -donde se encuentra el proyecto de infraestructura crítica- para que los asesores técnicos lleguen a un acuerdo y pueda avanzar.

Es más, el presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes (DC), dijo estar disponible para sesionar en febrero y pausar las vacaciones de los parlamentarios.

De todas formas, en el oficialismo también hubo críticos al anuncio del Cosena. “Las Fuerzas Armadas no son deliberantes y utilizar espacios creados bajo el amparo de una constitución dictatorial no legitima su convocatoria”, cuestionó el diputado Matías Ramírez (PC).

Junto al legislador, también se sumaron otros comunistas a los cuestionamientos. De esta forma, una vez más el partido encabezado por Lautaro Carmona tiene reparos con la agenda de seguridad del Ejecutivo.

Mientras que Consuelo Contreras, directora del INDH, también planteó sus críticas. “Vamos a mirar con atención cómo se va a resolver y qué es lo que se va a plantear en el Cosena, cuáles van a ser las medidas que se van a tomar, porque siempre nos preocupa que por mayor seguridad haya restricción de derechos y de libertades”, aseguró.

El anuncio de La Moneda no ocurre en cualquier momento, sino que justo en un año electoral, donde los partidos se están jugando la reelección de sus alcaldes y gobernadores. En esa disputa en el oficialismo hay consciencia de que la agenda de seguridad será una vara de medición de la ciudadanía.

La reacción de la derecha

“Es una buena noticia que el Presidente de la República haya convocado al Consejo de Seguridad Nacional. Estas decisiones tienen que tomarse lo antes posible. No esperar la presión comunicacional o política, porque tener reunidas las máximas autoridades en materia de seguridad nos va a permitir no solamente tener un diagnóstico claro, sino que tomar medidas contundentes y coordinadas frente a esta ola de criminalidad que está azotando al país”, dijo el diputado Andrés Longton (RN), integrante de la Comisión de Seguridad.

“Convocar al Cosena, bien. Hacerlo en pleno verano y no poner las urgencias legislativas, mal. Necesitamos medidas urgentes, que las intenciones se transformen en acciones. La Región Metropolitana necesita urgentemente #EstadoDeExcepción. Aunque sea acotado”, escribió la senadora María José Gatica (RN) en sus redes sociales.

Mientras que el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI) -quien participará del Cosena- valoró la iniciativa del Presidente.