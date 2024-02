Elizalde aborda giro del gobierno en torno al Cosena: “No desechamos ninguna alternativa, pero las evaluamos en su mérito”

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, abordó la tarde de este jueves el giro del gobierno en torno al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). Esto, luego que esta mañana el Presidente Gabriel Boric anunció que convocó al organismo para el lunes a primera hora, con el objetivo de hacer frente al aumento de crímenes y delitos violentos.

Durante una nueva edición de Gobierno Informa, el secretario de Estado salió al paso de las declaraciones emitidas en a principio de año por la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, en relación a la utilidad de convocar a la instancia que integran los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros y el contralor general de la República.

Es que en la primera vocería del 2024, el pasado 2 de enero, la titular de la Secretaría General de Gobierno le quitó relevancia al aporte del Cosena, luego que varias voces llamaran a que el Mandatario lo convocara. En esa oportunidad aseguró que “no da resultados más que elaborar una opinión o un diagnóstico”.

“Efectivamente se están teniendo solicitudes en materia de seguridad de distinto tipo, pero lo importante para nosotros es poder tomar decisiones en torno a medidas y políticas que sean eficientes y eficaces. O sea, que sirvan, no que sean una píldora más o un aliciente que generen una buena apuesta comunicacional”, reparó Vallejo.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, realiza la vocería tradicional de los días lunes, en el salón azul del Palacio de La Moneda. Foto: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno.

Ante las consultas de la prensa por este giro, Elizalde apuntó que “en Chile existen múltiples instituciones para abordar distintos desafíos. Y por tanto, las declaraciones de la ministra Vallejo se enmarcan dentro de un sentido distinto. Para abordar los desafíos que hay en materia de seguridad, lo que se ha hecho es convocar al Consejo Nacional contra el Crimen Organizado y desplegar múltiples iniciativas y medidas con las policías y con otras instituciones a cargo de la persecución penal conforme a esos desafíos”.

El ministro explicó que la convocatoria al Cosena “tiene una finalidad concreta, específica”, en este caso, el proyecto de infraestructura crítica que gatillaría el despliegue de las Fuerzas Armadas.

“El gobierno presentó el año pasado el proyecto que implementa la reforma constitucional de infraestructura crítica. Esta reforma constitucional se aprobó en su oportunidad, se estableció a través de un decreto con fuerza de ley, es decir, delegación de la atribución a las facultades legislativas del Congreso al gobierno para regular el despliegue en la frontera norte. Pero en todas las demás materias lo que corresponde es que esto sea regulado por una ley que debe ser discutida en el Congreso. Y en ese contexto, este es un proyecto que tiene suma urgencia, que es prioritario para el gobierno, entonces se ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional precisamente para abordar esta iniciativa en concreto”, detalló.

“Lo que quiero señalar con toda claridad es que nosotros a priori no desechamos ninguna alternativa, pero las evaluamos en su mérito, conforme a la necesidad específica. Y nuestra institucionalidad tiene distintas herramientas y esta es una específica. Y obviamente la infraestructura crítica se implementa a través del despliegue de las Fuerzas Armadas, su protección. Y por tanto, corresponde que se realice este consejo”, expresó el secretario de Estado.

01/02/2024 GOBIERNO INFORMA EN LA FOTO, EDUARDO VERGARA, PREVENCION DEL DELITO, ALVARO ELIZALDE, MINISTRO SECRETARIO GENERAL DE LPRESIDENCIA Y HEIDI BERNER, SUBSECRETRIA DE HACIENDA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El ministro también fue consultado en más de una oportunidad por la definición de infraestructura crítica y cómo se determinarán los lugares en los que se desplegarían las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no entregó detalles.

“La infraestructura crítica está definida en la reforma constitucional, por tanto la ley no puede ir más allá. Insisto en lo que le he señalado, se convoca al Cosena para abordar este tema en particular, en el cual le corresponde un rol a las Fuerzas Armadas. Cada herramienta que otorga nuestra institucionalidad tiene que ser utilizada para la finalidad para la cual fue creada, porque eso permite que efectivamente las decisiones que adoptemos tengan impacto, un impacto positivo. Y en ese contexto el Presidente de la República en uso de sus atribuciones ha decidido convocar al Consejo de Seguridad Nacional para abordar este tema en particular”, respondió.

Otra consulta apuntó a las críticas deslizadas por diputados del Partido Comunista, entre ellos la integrante del comité central de la colectividad -y de la comisión de Derechos Humanos-, Lorena Pizarro, que acusaron que el Cosena “fragiliza la democracia”.

“Nosotros vamos a continuar dialogando con todos los actores para, a través de una buena iniciativa, contar con una buena herramienta que nos permita abordar desafíos que tenemos en materia de seguridad. Y por tanto, vamos a insistir”, dijo.