Realizan positivo balance de restaurantes que abrieron en comunas de fase 3 y Lavín dice que este fin de semana será una “prueba de fuego”

Un positivo balance ha dejado la reapertura de los restaurantes en las comunas que están en fase 3.

Hoy, el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Máximo Picallo, y el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín inspeccionaron algunos restaurantes y cafés de Avenida Isidora Goyienechea, donde los locales han ocupado las veredas, al aire libre, como una medida para evitar contagios de coronavirus.

“Recorrí todos los restaurantes preguntándole a las personas cómo están y lo primero es que los clientes están muy contentos. Había ganas de volver a esto después de meses y los restaurantes sorprendido porque ha habido más clientes de los que ellos esperaban”, dijo Lavín.

En Avenida Isidora Goyienechea, dijo el edil, 9 locales han abiertos y este fin de semana habrá 15 con sus puertas abiertas. “Les ha permitido recuperar el 40% de los trabajos que tenían antes”, afirmó el edil.

Lavín señaló que el fin de semana será “una prueba de fuego” y que se mantendrán las fiscalizaciones.

“No queremos que nos pase lo del rebrote, hasta ahora estamos estabilizados. Es una prueba de fuego porque por primera vez los restaurantes van a estar abiertos. Le hemos dado veredas y calle para que puedan poner mesas y compensar las mesas de adentro que no pueden usar. Y vamos a estar dependiendo del comportamiento de la gente. Si se mantiene bien, si las mesas están distanciadas dos metros, si la gente se saca la mascarilla solo para comer, si socializa de forma adecuada, todo bien. Pero si vemos que hay conductas que no corresponden, obviamente que vamos a revaluar la medida, pero hasta ahora estamos bien”, añadió el edil.

“Para la Asociación Chilena de Gastronomía el balance que hemos hecho de estos dos días es bastante positivo. Positivo primero porque hemos visto que los restaurantes han cumplido con las normas que hemos impuesto respecto de distanciamiento el y uso de mascarillas. Y vemos a los clientes, ademas de cumplir normas, muy felices de volver a encontrarse con nosotros. Creo que esto ayuda el alma de un país tan golpeado por esta pandemia. Y también nuestro trabajadores que están muy contentos de volver a sus labores”, dijo por su parte el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Máximo Picallo, quien señaló que del universo de restaurantes que puede abrir con terrazas solo lo ha hecho un 20%.

Asimismo, Picallo hizo un llamado “a todos los alcaldes de Chile a abrir las veredas y calles. Queremos que sean los salvadores de la industria gastronómica permitiéndonos sacar nuestras mesas y sillas a las calles, de manera de poder compensar todo el aforo que no tenemos en los locales. Pero por sobre todo poder compensar todos los meses en que hemos estado cerrados acumulando deudas”.

En tanto, el subsecretario Uriarte dijo que “estamos contentos, estamos viendo como paso a paso estamos recuperando el terreno que la pandemia nos había quitado. Pero queremos que esto sea un paso firme y siempre hacia adelante y no se transforme en un paso en falso que no obligue a retroceder. Por eso las medidas sanitarias tienen que ser muy rigurosas”.

Además, explicó que los locales ahora deben utilizar cartas digitales y no de papel, mesas separadas y demarcaciones en los baños para evitar aglomeraciones.