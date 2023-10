Un octubre más dulce

En esta edición, contaremos con la pastelería “gringa” de Daniel Glukman de Daniel’s Bakery y la de inspiración francesa de Roberto Muñoz, de Roberto Muñoz Patisserie. También, Camila Fiol, de Dulcería Fiol, nos trae queques y bizcochos aptos para todo tipo de dieta y Carolina Rojas, de Nora Elemental, una serie de postres para preparar por capas.

Participaron en el recetario de este mes:

Daniel Glukman @danielsbakery

Es pastelero, panadero y dueño de Daniel’s Bakery. Creativo, goloso, inquieto y perseverante, fue destacado como joven líder en 2018. Tres años antes fundó esta pastelería “gringa” que se caracteriza por ser honesta, generosa, pero por sobre todo, rica. Desarrolla sus productos a partir de ideas, sabores, imágenes o sentimientos que las personas experimentan y que busca traducir en una preparación.

Roberto Muñoz @rmpatisserie.cl

Es chef ejecutivo, pastelero y socio de Roberto Muñoz Patisserie. Su pastelería está inspirada en productos de temporada, que se trabajan con técnicas clásicas de la pastelería francesa pero con toques modernos y los mejores ingredientes. Su estilo es muy artístico y artesanal a la vez, con mucho detalle y trabajo de elaboración. Lo más importante para él es el sabor de cada pastel.

Camila Fiol @camila.fiol

Es pastelera y dueña de Dulcería Fiol. Es parte de la generación #50Next 2022, a través de la cual The World’s 50 Best Restaurants destaca a las 50 promesas de la gastronomía menores de 35 años. En su confitería se ha dedicado más a los helados, chocolates y los dulces, donde prepara todo sin colorantes artificiales y sin esencias. Su motivación es ofrecer algo diferente, con productos y sabores novedosos y de buena calidad que no se puedan encontrar en otra parte.

Carolina Rojas, @nora.elemental

Es pastelera y creadora de la pastelería Nora Elemental. Miembro auditor de la Academie Culinaire de Francia, proviene de familia cocinera. Su abuela materna fue quien le enseñó sus primeras preparaciones dulces y fue su principal inspiración para hacer pastelería. Apasionada por la técnica, su estilo es moderno, conocido como “de vitrina europea”, donde destaca el color, la forma y las texturas.