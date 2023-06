Cómo evitar estafas digitales a las personas mayores

Es indudable que la digitalización ha traído consigo la simplificación de miles de procesos de la vida diaria y la posibilidad de que las personas estén más conectadas entre ellas. Sin embargo, a medida que las herramientas virtuales se hacen cada vez más indispensables y cotidianas, también surgen amenazas a la seguridad que, tomando las medidas necesarias, pueden mantenerse a raya.

Uno de los sectores de la población más propensos a caer en estafas por internet son los adultos mayores. Según la última Radiografía Digital que realizó VTR con Criteria, cerca de un 33% de los mayores de 60 años en Chile han sido víctimas de un fraude online. Además, el estudio también indicó que a un 85% de los encuestados les gustaría conocer más sobre ciberseguridad y que el 92% de ellos cuenta con un smartphone.

Estos datos evidencian el desafío de avanzar en un alfabetización digital segura para todas las edades, que no solo se centre en mayor accesibilidad sino que también en promover un uso responsable.

Material para prevenir

Para aportar en este ámbito es que Fundación VTR, en conjunto con el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y Subtel, acaban de lanzar una nueva campaña educativa enfocada en prevenir estafas digitales a personas mayores.

“Hoy las personas mayores están más expuestas a ser engañadas por internet y los contenidos de este plan apuntan a fortalecer su vínculo con la tecnología de una manera segura”, explica Miguel Oyonarte, VP de Asuntos Corporativos de ClaroVTR.

El ejecutivo, agrega: “Entendemos que el valor de la tecnología puede ser sustancial para las personas mayores porque contribuye de manera muy concreta y significativa a mejorar su calidad de vida. En la medida que conozcan nuevas herramientas y comprendan su utilidad, pueden simplificar sus rutinas y beneficiarse del mundo digital”

El programa consiste en videos, audios y fichas informativas, que abordan de manera didáctica temáticas como uso de redes sociales, fake news y phishing. La campaña incluye seis videos de un poco más de un minuto cada uno, que serán divulgados a través del sitio www.fundacionvtr.cl, los 345 municipios miembros de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y 165 Centros Diurnos a lo largo del país, en los que participan más de 10 mil personas.

“Valoramos la actividad que realiza ClaroVTR y también queremos decir a las personas mayores que nunca es tarde para aprender, que no le teman a los dispositivos que son mucho más sencillos de usar de lo que creen y que se suban al mundo digital”, dice Claudio Araya, Subsecretario de Telecomunicaciones.

Araya destaca además la importancia del desarrollo de habilidades digitales en todas las personas, incluyendo a los adultos mayores. “Permite realizar en línea actividades como pagar una cuenta o realizar un trámite, evitando desplazamientos innecesarios que en muchos casos y principalmente en regiones implican horas de traslado y el gasto asociado en locomoción. Además, nos permite tener una mejor calidad de vida”, señala.

Por su parte, Claudia Asmad, directora de Senama, reafirma el compromiso de la institución con potenciar el uso de nuevas tecnologías por parte de este grupo de personas.

“El programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric incorpora un Plan de Alfabetización Digital para personas mayores y desde Senama, a través del programa Envejecimiento Activo, hemos impulsado capacitaciones en esta materia, que permitan disminuir la brecha digital existente y acercar a las personas mayores a la tecnología, lo que les permite mejorar su calidad de vida”, señala.

Consejos y explicaciones

Cada cápsula de la campaña aborda un tema en particular, que va desde amenazas de seguridad más generales hasta el uso concreto de algunas redes sociales o plataformas. Además de entregar consejos, incluyen breves explicaciones de cómo llevar a cabo algunos de ellos.

Uno de los temas que se toca es evitar el phishing, el nombre que se utiliza para hablar sobre las estafas digitales donde un usuario es engañado para que entregué alguna información privada. Además de enumerar cuáles son las típicas excusas que usan los estafadores en estas instancias, también se entregan consejos como no hacer click en links que envíe una persona desconocida y revisar el url donde se está navegando.

Otro de los contenidos guarda relación con la fake news. En primer lugar se explica lo que son y luego entrega tips para evitar caer en ellas, como fijarse en el autor del contenido, verificar la información en Google y chequear que la información no esté sacada de contexto.

Las guías abordan el uso de plataformas con WhatsApp y Zoom, además de consejos generales para uso de redes sociales y otros servicios digitales.

El apartado dedicado a las redes sociales entrega tips generales, como mantener cuentas privadas, crear contraseñas segura y cambiarlas frecuentemente, no publicar información privada y ser cuidadoso con las compras o concursos a los que se lleguen a través de ellas.

De todos modos hay guías particulares para algunas de las redes o plataformas más usadas. La de WhatsApp recomienda solo hablar con contactos conocidos, activar la verificación en dos pasos, no enviar contraseñas y no entrar a grupos de personas anónimas. Por otro lado, los consejos particulares sobre el uso de Zoom son no compartir link de reuniones en redes públicas, habilitar la sala de espera para controlar el flujo de asistentes y eliminar a los usuarios no invitados.

Finalmente hay material que explica cómo obtener la Clave única del Registro Civil, para así tener la posibilidad de realizar algunos trámites desde casa.