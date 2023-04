15 de abril como meta, dos eventos y un balance de Warnken: los discretos preparativos de Amarillos para su lanzamiento como partido

“Les pido que tratemos de manejar esto con sigilo, de manera que comunicacionalmente podamos salir con la noticia cuando corresponda”.

Las palabras de Gonzalo Rojas-May, vicepresidente de Amarillos por Chile, daban cuenta del hermetismo con el que la directiva del colectivo quiere tratar su inminente lanzamiento como partido político, una vez que reúnan las firmas que se les exige por ley.

Ayer, a las 20.00, estaba citado el comité político -celebrado a través de zoom- de la agrupación encabezada por el escritor Cristián Warnken. Al encuentro se sumaron personeros como los exministros René Cortázar, Mariana Aylwin y José Pablo Arellano, Gutenberg Martínez, Sergio Solís, Álvaro Briones, Rojas-May, entre otros.

En esos diálogos, a los que tuvo acceso La Tercera, se detallaron los próximos pasos que dará el partido en formación, que, de acuerdo a los plazos legales, tiene hasta el 21 de mayo para constituirse como partido político.

En la instancia, Solís, quien es secretario general de Amarillos, detalló las más recientes cifras de adherentes que tienen a nivel nacional. Estas -según manifestó a La Tercera el secretario nacional Eduardo Jara- les permitirá anunciar en no más de dos semanas que alcanzaron el umbral necesario para conformarse como tienda.

Según enumeró Solís, acumulan 11 inscritos en Arica, 38 en Tarapacá, 44 en Antofagasta, 146 en Atacama, 76 en Coquimbo, 425 en Valparaíso, 2.162 en la Región Metropolitana, 118 en O’Higgins, 138 en El Maule, 251 en Ñuble, 196 en el Biobío, 967 en La Araucanía, 406 en Los Ríos, 549 en Los Lagos, 13 en Aysén, y 20 en Magallanes.

De acuerdo a ese registro, ya superaron los adherentes que se les exige en La Araucanía, mientras que en Los Lagos y Los Ríos están próximos a cumplir la meta. “Tenemos que acelerar la constitución (del partido)”, enfatizó Solís en el zoom. Algunas voces del partido, en privado, afirman que el colectivo ya se constituyó en Los Ríos, pero que existe un desfase con las cifras que les entrega el Servel.

En la reunión de zoom, Rojas-May sostuvo que “lo más probable es que a fines de esta semana o a comienzos de la próxima semana -a más tardar-, nos constituyamos como partido”. En consideración de eso, ya han comenzado a dilucidar cómo darán a conocer el hito, lo que incluye la aparición de Warnken en medios de comunicación anunciando la constitución de la tienda y haciendo un balance del nacimiento de Amarillos.

“Para nosotros lo ideal sería ese sábado 15 (de abril) salir con el anuncio oficial, pero existe una alta probabilidad, desde luego, de que esto se filtre antes. Por eso les pido que tratemos de manejar esto con sigilo”, advirtió Rojas-May.

En este sentido, también detalló que el sábado 15 de abril planean desarrollar un evento en Santiago, en el que puedan hacer un punto de prensa para dar visibilidad al lanzamiento. En dicha instancia, estaría considerada la presencia de Warnken, quien no participó del encuentro por zoom realizado ayer. Por el momento, el lugar en que se haría no está definido. Previamente, para la firma de la escritura de constitución de Amarillos, escogieron reunirse en el exhotel Neruda, en Providencia.

Rojas-May también adelantó que “queremos hacer un acto en regiones, en particular donde nos constituimos. Sería muy injusto para todo el esfuerzo que se ha hecho en esas regiones una vez más volver al centralismo (…). Probablemente vamos a hablar con nuestro diputado de La Araucanía (Andrés Jouannet) para tener algún tipo de actividad ese mismo sábado 15″.

FOTO:LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

Eso sí, el vicepresidente de Amarillos hizo una advertencia: “Como siempre, tenemos algunas dificultades... No algunas, bastantes en términos de presupuesto. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer son actividades más bien modestas en lo financiero. Lo importante es que tengamos un impacto comunicacional significativo”.

Amarillos y el proceso constituyente

En la reunión también hubo tiempo para hablar del actual proceso constituyente, el que por estos días vota en general los primeros artículos del anteproyecto de nueva Constitución. Entre ellos, hay una norma que pretende disminuir los partidos que llegan al Congreso instalando una barrera electoral de 5% para conseguir un escaño en la Cámara y el Senado.

Sobre esta materia, el exdiputado Zarko Luksic deslizó que esta discusión “nos afecta a nosotros”, en consideración de que “hay una norma que señala que quien no tiene ese 5% de las elecciones a diputado, simplemente desaparece de la vida política como partido, y, por lo tanto, no tiene representación en el Congreso (...). El que no obtiene ese 5%, no tiene ninguna posibilidad de participar en la Cámara”.