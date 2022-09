“Movimiento Amarillos por Chile” firma documento para empezar el proceso de conformación del partido

Esta viernes, la agrupación nacida durante el proceso constituyente, Amarillos por Chile, realizó la inscripción de las primeras firmas, que dan inicio al proceso para convertirse en un partido político.

Entre quienes destacan como los primeros firmantes, se encuentran los ex integrantes de la Democracia Cristiana: Soledad Alvear, José Pablo Arellano, Álvaro Clarke Rene Cortázar, José de Gregorio, Gutenberg y Jorge Burgos.

Además, en sus filas figura los ex senadores (ex Ps) Fulvio Rossi y (ex PPD) Eugenio Tuma. También el ex secretario general de la DC, Moisés Valenzuela, el ex ministro y ex PR, Isidro Solis. Así como también Clemente Pérez, ex DC y ex presidente de Metro y Zarko Luksic, ex diputado DC.

En total fueron 100 los primeros firmantes, quienes a través de una declaración de diez páginas, informaron de los “principios del Partido “Movimiento Amarillos por Chile”.

En la misiva, se señala que “el Movimiento Amarillos por Chile, es un partido democrático y reformador que aspira a contribuir a que Chile sea una República organizada en base a los principios y mecanismos del sistema democrático representativo”.

Asimismo, se indica que “la democracia moderna adopta la forma de democracia representativa en que creemos, supone un Estado democrático y social de derecho; igualdad ante la ley; separación efectiva de los poderes públicos; autonomía del poder judicial; del poder legislativo y del poder ejecutivo; así como también de las instituciones autónomas; respetuoso de la libertad de expresión; y, la responsabilidad y el rendimiento de cuentas de quienes gobiernan”.

En un tercer apartado, comunicaron que “para avanzar de manera persistente hacia una sociedad más justa, libre, igualitaria y fraterna, propia de una democracia más exigente, el camino que propone el Movimiento Amarillos por Chile es el de la Reforma”.

En esa línea, señalan que, si se observa a los países que “han logrado mayores éxitos”, estos “se han desarrollado a través de reformas graduales y no a través de procesos revolucionarios”.

Además, reconocen “la importancia del mercado como una herramienta indispensable para el desarrollo. Pero somos críticos de las visiones mercado-céntricas de corte ultraliberal, que plantean el empequeñecimiento máximo del Estado y de la sociedad civil, y consideran que todos los problemas de la sociedad se pueden resolver con lógica de mercado”.

La agrupación, asegura que “surge como un partido nuevo, producto de un movimiento ciudadano que se opuso a una propuesta Constitucional que carecía de las características necesarias para unir a los chilenos y chilenas”. Lo anterior, se funda considerando que el movimiento nació en el contexto de la discusión constitucional, y que su opción para el plebiscito de salida fue el Rechazo.

Asimismo, señalan que “la tarea de proveer a Chile de una nueva y buena Constitución no ha terminado y, culminar la construcción de esa casa común es el primer objetivo para el cual nace nuestro Partido”.

En otro apartado, desde el movimiento aseguran que serán “un partido moderno, no burocrático, que usará las nuevas tecnologías para estar en permanente consulta con sus adherentes, y recoger las más amplias visiones que surjan en la vida social”.

Dentro de los puntos, señalan que “nuestra democracia tendrá que adecuarse al mundo digital y dar solución a problemas nuevos (...) Chile como país poseedor de una gran dotación de recursos naturales debe aprovechar esa base, generar nuevas tecnologías, crear encadenamientos productivos que aumenten nuestro ingreso como país, e impulsar los niveles de calificación y productividad de nuestros trabajadores”.

En cuanto a la educación, destacan el “necesario reforzamiento de un sistema de educación permanente, que mejore la calidad de la educación, estatal, pública y privada, en un sistema mixto”.