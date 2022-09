El salto de los Amarillos: agrupación firmará este viernes escritura para constituirse como partido y apuesta por sumar personeros DC

“No diré nada al respecto... Aún”.

Frases como esa repetían entre los convocantes de Amarillos por Chile, agrupación de personas de izquierda y centroizquierda nacida en el contexto de la discusión constitucional, al ser consultados por sus planes a futuro. Y es que, tras el triunfo del Rechazo -su opción en el plebiscito del pasado 4 de septiembre-, la mira de varios de los amarillos está puesta en un objetivo: convertirse en un partido político.

Pese al hermetismo de varios de sus integrantes, desde la agrupación explican -en privado- que el primer paso ocurrirá este viernes, con la escritura de constitución como colectividad, la que debe ser firmada por 100 ciudadanos, de acuerdo a la ley de partidos políticos. Posteriormente, el documento será entregado al Servicio Electoral (Servel) -según estiman- la próxima semana.

Luego, el Servel se encargará de revisar que se cumpla con los requisitos necesarios para conformar un partido -como contar con un estatuto, la individualización completa de los comparecientes, entre otros- y presentará los reparos correspondientes, si es que los hubiera. De acuerdo a las estimaciones de Amarillos, la primera quincena de octubre la agrupación podría obtener la luz verde del Servel.

Entre quienes firmarán este viernes, según adelantan algunas fuentes de la colectividad, están el vocero Cristián Warnken, el exsenador Fulvio Rossi -y exmilitante socialista-, el empresario Sergio Solís, la exsenadora y ex DC Soledad Alvear, el exsuperintendente de Valores y Seguros y ex DC Álvaro Clarke, el exministro y ex DC Pedro García, la empresaria Gabriela Ruitort y el economista Ernesto Tironi, entre otros.

En todo caso, la base de firmantes no es un gran desafío para la agrupación, en consideración de que, según se detalla en su página web, ya cuentan con 65.156 adherentes.

Eso sí, hay amarillos que estarán ausentes este viernes. Se trata de aquellos que actualmente militan en otras colectividades. Esto, debido a que la ley sobre partidos estipula que “para constituir un partido político sus organizadores, que deberán ser a lo menos cien ciudadanos con derecho a sufragio y que no pertenezcan a otro partido existente o en formación, procederán a extender una escritura pública (...)”. En la mayoría de los casos, estos corresponden a la DC. Así, por ejemplo, no podrán firmar el escrito los exsenadores Carolina Goic (DC) e Ignacio Walker (DC).

En todo caso, es precisamente la DC un espacio donde los Amarillos ven posible reclutar nuevos nombres, en consideración del difícil momento que atraviesa la colectividad tras la derrota de su opción oficial en el plebiscito y la renuncia de Felipe Delpin a la presidencia. De hecho, desde Amarillos también aseguran que ha habido acercamientos para incorporar a sus filas al exministro René Cortázar, quien recientemente renunció a la DC.

“Una vez que hayamos cumplido con todas las etapas que contempla la ley para ser un partido político, vamos a hacer una convocatoria amplia y abierta para que quienes quieran militar lo puedan hacer”, comentó Warnken.

Si bien la exministra Mariana Aylwin pretendía ser una de las fundadores del partido -en caso de que el Servel acepte la escritura-, eso no será posible, pues la exmilitante DC estará en España el viernes de esta semana, por lo que no podrá firmar junto a sus pares de Amarillos.

Desde Amarillos, en todo caso, enfatizan que lo realmente importante ocurre cuando el Servel acepta la solicitud y se inicia la inscripción de militantes. Antes de eso, es adelantado dar por seguro que la agrupación se constituirá en un partido político.

Consultado sobre si la agrupación mantendrá el nombre con el que se hicieron conocidos en medio del proceso constituyente si llegan a constituirse como partido, Warnken sostuvo que “hay diversas ideas, pero es algo que no hemos definido aún”. En una de sus primeras declaración referidas al proceso constituyente, Amarillos sostuvo que su nombre “surgió hace mucho tiempo en nuestro país como una denostación hacia quienes estaban por los cambios, pero de manera gradual y responsable, y preferían el camino de las reformas al de la revolución (...).

Para dar inicio a estas conversaciones, según consignó Ex-Ante, apenas tres días después del triunfo del Rechazo parte de la agrupación sostuvo un Zoom en el que tomaron la decisión de formar un partido político. Desde ese momento, el extimonel de la DC y expresidente de la Cámara de Diputados Gutenberg Martínez se ha encargado de recolectar las 100 firmas necesarias.

Por lo demás, el 5 de septiembre, el día siguiente al plebiscito, personeros de Amarillos como Warnken y Martínez se reunieron en la Confitería Torres con dirigentes DC y otras figuras de la centroizquierda que estuvieron por el Rechazo. Ahí, según cuentan, comenzó a tantearse la posibilidad de formar un nuevo referente político, aunque no todos -y particularmente los militantes decé- estuvieron de acuerdo.