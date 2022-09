Remezón en la DC: Felipe Delpin renuncia a presidencia tras solo cinco meses en el cargo

“He tenido una serie de problemas”.

Con esa frase el alcalde de La Granja, Felipe Delpin, saludó a los demás integrantes de un Zoom que mantuvo la tarde del miércoles con el resto de la directiva del Partido Demócrata Cristiano (DC) y el consejo nacional de la colectividad. Solo minutos después, Delpin renunció a la presidencia del partido de forma “irrevocable”, a solo cinco meses de haber asumido el cargo.

De acuerdo a quienes estuvieron presentes en el encuentro virtual, la secretaria nacional del partido, Cecilia Valdés, le solicitó hacer un análisis de su salida, pero el edil respondió que no estaba preparado. Inmediatamente, tras el anuncio, el también jefe comunal hizo pública una carta dirigida a los militantes de la tienda, en que califica su decisión como “dura, difícil de tomar, pero necesaria debido a diversas situaciones que estamos viviendo como país, como partido y en lo individual”.

Ante su ausencia, asumió como presidente subrogante el excandidato a diputado Aldo Mardones, quien tiene 26 años de militancia en el partido. Según revelan al interior de la decé, el nuevo timonel tuvo apenas tres minutos para tomar la decisión y aceptó.

“A mis amigos que siempre estuvieron apoyando, a todos y cada uno de ellos, a nuestros parlamentarios que se la jugaron. Podría y debería nombrarlos a todos. Pero sería injusto, porque alguien siempre se queda atrás (...). Gracias camaradas por todo su apoyo y la DC debe seguir adelante (...). Demócratas cristianos hasta la muerte”, sostuvo Delpin como despedida en el Zoom en que comunicó su renuncia.

Según señalan algunas fuentes de la mesa, Delpin no adelantó a los demás sobre la decisión que tomaría, por lo que los tomó por sorpresa. De hecho, el pasado viernes afirmó a La Tercera que concluiría su período como presidente. “Estoy bastante golpeada por la renuncia de Felipe (Delpin). Habíamos tenido desde ayer algunos trascendidos de prensa, pero no teníamos noticias de su decisión. A mí me apena mucho, siento que para haber tomado la decisión así tiene que haber pesado muchas cosas”, sostuvo la vicepresidenta del partido Francisca Hernández durante el encuentro de Zoom.

La dimisión ocurre en medio de una fuerte fractura al interior de la tienda producto del plebiscito de salida. Si bien la colectividad determinó, a través de su Junta Nacional, apoyar el Apruebo, figuras de la tienda se manifestaron por el Rechazo, adquiriendo incluso un rol protagónico por esa opción, como los senadores Ximena Rincón, Matías Walker y el exconvencional Fuad Chahin. Su postura a favor del Rechazo gatilló que dos militantes pidieran al Tribunal Supremo (TS) la expulsión de esas figuras de la tienda además de la del expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en una denuncia que fue admitida por el órgano interno.

A esto se sumó, cristalizando las dificultades internas, la querella que presentó a inicio de agosto Delpin en contra de Chahin por el presunto delito de “administración desleal”. Una acción judicial de la que luego desistió.

En las últimas horas, además, Contraloría inició un sumario en la Municipalidad de La Granja. Esto luego de detectar que el alcalde se ausentó, en al menos en nueve oportunidades de actividades municipales, sin solicitar permisos administrativos, por tener que concurrir a reuniones como presidente de la DC.

El segundo tiempo de la decé

El nombramiento de Aldo Mardones como presidente subrogante no estuvo exento de cuestionamientos. Durante la tarde, se hizo pública un declaración firmada por 600 militantes del partido en que se exigen la salida de toda la mesa directiva, en consideración que la mayoría de ellos -todos menos dos, el vicepresidente Gianni Rivera y la diputada Joanna Pérez- estuvieron a favor de la opción Apruebo, que perdió en el plebiscito del domingo.

“La directiva DC nos llevó por el camino erróneo, dejándonos hoy expuestos a una difícil posición política y de representación frente al nuevo desafío político, el gran acuerdo nacional para una nueva y buena Constitución”, se lee en la declaración.

Ante este tipo de acusaciones, tras asumir el cargo, Mardones sostuvo “creemos que ya pasó el plebiscito y lo hemos conversado esto hace muchos días de la necesidad de poder integrar todas las miradas sin exclusiones, donde podamos tener la necesidad de unir nuestros criterios y poder fortalecer nuestro partido no solamente en lo interno, sino que también ante el gobierno, ante la opinión pública”. La vicepresidenta Hernández agregó: “Creo que lo que acaba de pasar al inicio de este consejo es más bien un llamado a la pausa y a detener esta cobrada de sentimientos en busca de la reconstrucción de los lazos, de tender puentes”.

En este sentido, el abogado militante Alex Avsolomich señaló que “tenemos que ver cuál es la solución final para construir una mesa que integre a todo el partido (...). Desde luego que integrar la mesa a los jefes de bancada puede ser una gran solución. Creo que también (...) el hecho que una comisión política que no tenemos, que podría estar compuesta por líderes como José Miguel (Ortiz) o los expresidentes nacionales, tener una comisión constitucional que integre se integre a los del Apruebo y el Rechazo, tener una comisión técnica y política que defina a los convencionales son todas medidas que podemos tomar en un ambiente de paz e inteligencia”.

En esta misma línea, tanto los senadores como los diputados del partido, han sostenido distintas reuniones durante los últimos días con el fin de mejorar las relaciones entre quienes estuvieron por el Apruebo y el Rechazo y de estar coordinados ante las propuestas que se hagan para continuar con el proceso constituyente. Según describe uno de ellos, el fin es “reunir voluntades entre todos por sobre cualquier diferencia en otro asunto”. Según confirman otros militantes de la colectividad, la senadora Rincón fue quien convocó a los demás representantes de la Cámara Alta.

Lo mismo ha ocurrido en la Cámara de Diputadas y Diputados. El jefe de bancada Eric Aedo afirmó que “vamos a tener un trabajo conjunto los senadores y diputados con la comisión constitucional del partido. Vamos a trabajar de conjunto, eso ya está decidido, así que acá vamos a tener una voz senadores y diputados, y obviamente también la directiva. Eso lo concordamos ayer en las conversaciones que hemos sostenido”.