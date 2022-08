DC echa pie atrás y se desiste de querella contra extimonel Fuad Chahin por “administración desleal”

A menos de dos días de interpuesta la querella de la Democracia Cristiana (DC) en contra de su extimonel Fuad Chahin por el presunto delito de “administración desleal”, la tienda liderada por el alcalde de La Granja, Felipe Delpin decidió desistir de la acción judicial.

Así se dio cuenta en un escrito ingresado al 7º Juzgado de Garantía de Santiago, en donde se entregan detalles de la decisión de la directiva de la Falange.

“Que revisados con detención los antecedentes que fundan la querella criminal en cuestión, en virtud de lo dispuesto en el artículo Nº 118 del Código de Procedimiento Penal, vengo en desistirme de la querella presentada ante el Tribunal de SS. A su vez, y presente en este acto, don FUAD EDUARDO CHAHIN VALENZUELA de conformidad a lo dispuesto a en el artículo Nº 119 inciso segundo del Código de Procedimiento Penal, acepta expresamente el desistimiento de este querellante”, indica el documento presentando por la DC.

Se agregó que con dicho desistimiento, el extimonel acepta “renunciar a la acción penal, derivada de la presentación de la querella que aquí se desiste, en especial, de la proveniente del delito de denuncia o acusación calumniosa”. Esto porque tras conocerse la querella, Chahin había anunciado una acción judicial como respuesta.

Sobre la decisión de la falange de desistir de la querella, Fuad Chahin, en diálogo con CNN, señaló que “la mentira tiene patas cortas, tanto así que hoy el presidente del partido ha presentado el desistimiento de la querella. Él me señala que fue presentada sin su consentimiento, sin su conocimiento y que además él no compartía lo que se señalaba en esa acción”.

“Yo no tengo por qué dudar de lo que dice Felipe Delpin, lo que sí, créame que me voy a preocupar de poder averiguar, si no fue él, quien instruyó que se presentara esta querella sobre hechos falsos, invenciones, tergiversando la realidad para enlodar mi imagen y para afectar mi credibilidad en un momento en que nos estamos jugando el futuro del país de cara al plebiscito del 4 de septiembre”, agregó el exconvencional.

La acción judicial

En su querella, ingresada el pasado 8 de agosto, el partido acusaba al exconvencional de celebrar, durante su periodo a cargo de la DC, una serie de contratos sobre inmuebles de propiedad del partido y de comprometer “seriamente” su patrimonio.

Una de las principales acusaciones que se le hacía era por la venta de un inmueble en La Florida, que era sede de la tienda en dicha comuna, y la cual, según la acción judicial, el extimonel habría comercializado sin contar con las facultades legales ni estatutarias para ello.

Frente a dicha acusación Chahin sacó la voz y aseguró que había un “interés político” detrás de la querella presentada en su contra.

“Resulta del todo evidente el interés político de agraviarme injustificadamente, tanto así que el texto de la querella se entregó a la prensa antes incluso de ser admitida a tramite por el tribunal respectivo”, indicó mediante una declaración.

Y agregó que “dicha querella se suma a una campaña iniciada hace ya meses orientada a afectar mi honra e imagen por motivaciones evidentes ante las diferencias de opinión política que he mantenido con la actual conducción del partido”.

Actualmente el exconvencional se encuentra denunciado ante el Tribunal Supremo de su partido, junto a los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, además del expresidente Eduardo Frei, por apoyar el Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre, yendo en contra de la decisión de la Junta Nacional de la falange que optó por respaldar el Apruebo.